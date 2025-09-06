EN
СМИ: Трамп намерен снять запрет на экспорт тяжелых военных дронов

2 минуты чтения 13:46

Президент США Дональд Трамп собирается в одностороннем порядке изменить подписанный 38 лет назад договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать другим странам современные военные беспилотники типа Reaper и другие передовые модели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и четырех источников, знакомых с планами республиканца.

Речь идет о соглашении о режиме контроля за ракетными технологиями (MTCR), подписанном в 1987 году 35 странами. Согласно действующему режиму, продажа военных дронов другим странам допустима только при наличии веской причины, связанной с обеспечением безопасности, и требует, чтобы покупатель обязался использовать их в строгом соответствии с международным правом.

Изначально режим предполагал ограничение продажи ракет большой дальности, способных доставлять оружие массового уничтожения. Хотя БПЛА были изобретены много лет спустя, их тоже подвели под действие MTCR из-за их способности преодолевать большие расстояния и нести боезаряды.

По словам источников агентства, теперь Трамп намерен обойти это соглашение, изменив категорию дронов с ракетных систем на летательные аппараты, подобные истребителям F-16. Неназванный чиновник из США заявил, что такое решение позволит Штатам «стать ведущим поставщиком беспилотников и не уступать эту нишу Турции и Китаю». Последняя, как отмечается, не подписывала соглашение и, в результате, «добилась успехов в продажах на Ближнем Востоке».

Агентство пишет, что изменение соглашения откроет возможность экспорта более 100 дронов MQ-9 Саудовской Аравии, о чем королевство запросило весной этого года. По оценкам Reuters, это может стать частью масштабной сделки на 142 миллиона долларов, о которой было объявлено в мае.

Источник агентства рассказал, что инициатива Белого дома — часть крупнейшего плана по пересмотру программы США о продаже военного оборудования за рубеж. Представитель Государственного департамента отказался от комментариев.

