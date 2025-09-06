EN
Евросоюз поприветствовал заявление Путина по Украине

2 минуты чтения 00:05 | Обновлено: 00:09

Пресс-секретарь Европейской комиссии Лаура Пиньо заявила, что Евросоюз «приветствует» заявление Владимира Путина о том, что Россия «никогда не возражала» против вступления Украины в ЕС, сообщает Euractiv. В то же время Пиньо осудила угрозы Путина в адрес европейских миротворцев, которые могут быть размещены в Украине для сдерживания повторной российской агрессии.

«Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — заявила глава пресс-службы Еврокомиссии. При этом она добавила, что Украина имеет право сама решать вопрос о размещении иностранных войск на собственной территории.

Также Пиньо отметила. что стремление 26 стран из «коалиции желающих» не обязательно подразумевает размещение их военных в Украине. «Вклад этих 26 стран означает, что они готовы внести какой-либо вклад, будь то предоставление войск, укрепление украинских вооруженных сил или укрепление Украины», — заявила представитель ЕК.

Сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Путин пригрозил, что западные военные станут «законной целью», если будут размещены в Украине до окончания боевых действий. Он считает, что в случае перемирия не будет «никакого смысла в их присутствии».

Ранее на саммите Шанхайской организации сотрудничества Путин заявил, что сторонники Евромайдана в 2014 году свергли руководство страны, потому что оно выступало против вступления Украины в НАТО. После этого государственные СМИ распространили обращение экс-президента Украины Виктора Януковича, который подтвердил слова Путина.

Янукович сказал, что он «целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом», при этом «всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО».

