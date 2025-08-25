EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Россия выйдет из конвенции против пыток

2 минуты чтения 22:32 | Обновлено: 22:59

Правительство России планирует внести в Государственную Думу предложение о выходе страны из Европейской Конвенции против пыток. Датированный 23 августа документ размещен сегодня на официальном портале правовых актов.

Подписанный председателем российского правительства Михаилом Мишустиным документ не содержит подробной информации о том, почему власти решили денонсировать конвенцию. Неизвестна также и дата, в которую Госдума планирует приступить к обсуждению предложения.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Мир11 минут чтения

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята в 1987 году и вступила в силу в 1989 году — Россия присоединилась к ней в 1996 году. Документ включает в себя механизмы защиты прав людей с целью недопущения применения пыток.

Конвенция вводит механизм предупреждения жестокого обращения с людьми — в его рамках члены Европейского комитета могут посещать тюрьмы, а также места лишения свободы, чтобы выработать рекомендации по улучшению условий содержания и совершенствованию правовой системы государств.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова ранее отмечала, что пытки не образуют отдельного состава преступления в России — из-за этого такое обращение с людьми квалифицируется в качестве преступлений меньшей тяжести. «Российские правоохранительные органы, спецслужбы и военные применяют широкий спектр пыточных методов, многие из которых обрели печально известные названия, наводящие ужас на их жертв», — заявляла Кацарова.

Полный выход России из конвенции произойдет лишь через год после направления уведомления о желании денонсировать документ генеральному секретарю Совета Европы. До этого времени, согласно тексту конвенции, члены создаваемого ей комитета продолжат пользоваться иммунитетом от задержания, ограничения свободы передвижения, а также ареста имущества.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно