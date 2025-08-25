Россия выйдет из конвенции против пыток

Правительство России планирует внести в Государственную Думу предложение о выходе страны из Европейской Конвенции против пыток. Датированный 23 августа документ размещен сегодня на официальном портале правовых актов.

Подписанный председателем российского правительства Михаилом Мишустиным документ не содержит подробной информации о том, почему власти решили денонсировать конвенцию. Неизвестна также и дата, в которую Госдума планирует приступить к обсуждению предложения.

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята в 1987 году и вступила в силу в 1989 году — Россия присоединилась к ней в 1996 году. Документ включает в себя механизмы защиты прав людей с целью недопущения применения пыток.

Конвенция вводит механизм предупреждения жестокого обращения с людьми — в его рамках члены Европейского комитета могут посещать тюрьмы, а также места лишения свободы, чтобы выработать рекомендации по улучшению условий содержания и совершенствованию правовой системы государств.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова ранее отмечала, что пытки не образуют отдельного состава преступления в России — из-за этого такое обращение с людьми квалифицируется в качестве преступлений меньшей тяжести. «Российские правоохранительные органы, спецслужбы и военные применяют широкий спектр пыточных методов, многие из которых обрели печально известные названия, наводящие ужас на их жертв», — заявляла Кацарова.

Полный выход России из конвенции произойдет лишь через год после направления уведомления о желании денонсировать документ генеральному секретарю Совета Европы. До этого времени, согласно тексту конвенции, члены создаваемого ей комитета продолжат пользоваться иммунитетом от задержания, ограничения свободы передвижения, а также ареста имущества.