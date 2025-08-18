Слова депутата о не заслуживших пенсию россиянах вызвали дискуссию во власти

Депутат Госдумы, а в прошлом трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью Sport24 поделилась своим мнением относительно пенсий в России. Ее заявление спровоцировало обсуждение этого вопроса среди других представителей власти.

В беседе с журналистом канала Роднина задалась вопросом, справедливы ли современные пенсии в России. «Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила парламентарий.

С Родниной не согласилась сенатор Ольга Епифанова. «Пенсии — это не просто выплаты пожилым людям, а заслуженное право тех, кто всю жизнь работал, платил налоги и вносил свой вклад в развитие страны. Государство не может снять с себя ответственность за поддержку тех, кто уже не в силах самостоятельно обеспечивать себя, особенно учитывая, что многие не могут делать накопления или рассчитывать на помощь близких», — напомнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Коллега Родниной глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что «пенсия — не подачка от государства», но частично согласился с бывшей фигуристкой. «Каждый должен с молодого возраста следить за формированием своих пенсионных прав и баллов», — цитирует его издание «Подъем».

Средний размер пенсии в России, по данным Социального фонда на 1 апреля 2025 года, составил 23448 рублей в месяц. Всего в стране почти 41 миллион пенсионеров, из которых работают только восемь миллионов.