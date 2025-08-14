EN
Общество

Лидер группы «Ленинград» поддержал решение о запрете их песен

2 минуты чтения 16:39 | Обновлено: 17:21

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддерживает решение суда о запрете пяти песен музыкального коллектива на территории России. Об этом он сам рассказал в разговоре с ТАСС.

Речь идет о треках «Кандидат», «Нет **йне» , «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские».

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» — заявил музыкант.

Ранее стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете пяти треков рок-группы «Ленинград» на территории России. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда еще в октябре 2024 года, однако обратили на него внимание лишь сейчас.

С заявлением в прокуратуру обратилась бывший сенатор, заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, которая получила жалобу от россиянина. 

Экспертное заключение Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования выявило в песнях признаки побуждения несовершеннолетних к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков. Также были отмечены скрытые методы психологического воздействия на детей, включая частое использование ненормативной лексики.

Суд по итогу пришел к выводу, что размещенные в открытом доступе клипы на пять песен не содержат возрастных ограничений и могут оказывать косвенное негативное влияние на детей. В результате музыкальные произведения были признаны запрещенными к распространению на территории России, а ссылки на них постановили внести в Единый реестр запрещенных сайтов.

Группа «Ленинград», основанная Сергеем Шнуровым в Санкт-Петербурге, один из самых известных музыкальных коллективов современной России. Ее провокационный стиль, острые тексты и использование ненормативной лексики не раз становились предметом общественного резонанса и привлекали внимание со стороны властей.

