В Турции захотели отказаться от «шведских столов»

2 минуты чтения 14:32

Совет по агропродовольственной политике при президенте Турции разработал доклад по борьбе с пищевыми отходами, скоро его представят Реджепу Эрдогану. Среди предлагаемых мер — отказ от «шведских столов» в заведениях общественного питания и отелях, сообщает местное СМИ Sabah.

Необходимость запрета объясняется большим количеством пищевых отходов в Турции, пишут журналисты. В среднем за год в этой стране выбрасывается 23 миллиона тон продуктов питания, 35% овощей и фруктов портятся, не попадая на стол. Это, по мнению совета, приводит к росту цен на продукты питания.

Член совета Рамазан Бингёль рассказал, что половина продуктов, подаваемых на «шведских столах», не съедается. Он считает, что из-за этой практики впустую тратятся миллионы лир, что приводит лишь к увеличению цен для жителей страны. Он рассчитывает представить доклад профильным ведомствам, а затем перейти к рассмотрению инициативы в парламенте.

После этого члены совета планируют организовать переход отелей от системы «все включено» к правилу à la carte — заказу блюд по меню и в таком количестве, которое человек способен употребить. В ресторанах и кафе могут потребовать разрешить заказывать смешанный завтрак на количество персон, которое будет меньше действующих сегодня минимальных ограничений. Планируется, что клиенты смогут пожаловаться на заведения, в которых это правило не будет соблюдаться.

Также в совете отметили, что считают неправильным поведение жителей Турции, которые отдают испортившуюся еду уличным животным. «Животные, которые едят эту еду, тоже болеют», — сказал Бингёль. Он заявил, что это способствует распространению болезней и загрязняет городскую среду. Общее количество продуктов, ежегодно выбрасываемых в Турции, составляет 102 килограмма на человека.

