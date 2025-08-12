EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне стали чаще требовать деньги за дополнительную работу

2 минуты чтения 15:32

В России 43% работников регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности, еще 35% сталкиваются с этим время от времени. Таковы данные исследования рекрутингового сервиса SuperJob, в котором участвовали 1600 трудоустроенных россиян из разных регионов страны.

Среди тех, кому поручают чужие задачи, 56% выполняют их бесплатно, а 20% соглашаются только при условии дополнительной оплаты. Аналитики обращают внимание, что за последний год доля тех, кто готов работать за других безвозмездно, сократилась на 5 процентных пунктов, а число требующих доплату выросло на 4. Еще около 10% респондентов заявили, что полностью отказываются выходить за рамки своих должностных инструкций.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Согласно результатам исследования, мужчины и женщины получают лишние поручения примерно с одинаковой частотой. При этом среди мужчин немного выше доля тех, кто настаивает на оплате — 22% против 19% у женщин. Чаще всего дополнительными задачами работодатели нагружают сотрудников в возрасте 35–45 лет, и именно они чаще требуют за это деньги.

Кроме того, специалисты Superjob выяснили, что россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще сталкиваются с поручениями, выходящими за рамки их должностных обязанностей. При этом они же чаще добиваются дополнительной оплаты или отказываются от выполнения чужой работы, чем работники с более низким доходом.

Авторы исследования связывают тенденцию с дефицитом кадров на рынке труда, из-за которого работодатели активно расширяют функционал сотрудников. Однако, как отмечают в SuperJob, готовность работников соглашаться на такие условия снижается, особенно среди тех, кто может себе позволить отстаивать свои интересы и «торговаться» с работодателем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования