Россияне стали чаще требовать деньги за дополнительную работу

В России 43% работников регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности, еще 35% сталкиваются с этим время от времени. Таковы данные исследования рекрутингового сервиса SuperJob, в котором участвовали 1600 трудоустроенных россиян из разных регионов страны.

Среди тех, кому поручают чужие задачи, 56% выполняют их бесплатно, а 20% соглашаются только при условии дополнительной оплаты. Аналитики обращают внимание, что за последний год доля тех, кто готов работать за других безвозмездно, сократилась на 5 процентных пунктов, а число требующих доплату выросло на 4. Еще около 10% респондентов заявили, что полностью отказываются выходить за рамки своих должностных инструкций.

Согласно результатам исследования, мужчины и женщины получают лишние поручения примерно с одинаковой частотой. При этом среди мужчин немного выше доля тех, кто настаивает на оплате — 22% против 19% у женщин. Чаще всего дополнительными задачами работодатели нагружают сотрудников в возрасте 35–45 лет, и именно они чаще требуют за это деньги.

Кроме того, специалисты Superjob выяснили, что россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще сталкиваются с поручениями, выходящими за рамки их должностных обязанностей. При этом они же чаще добиваются дополнительной оплаты или отказываются от выполнения чужой работы, чем работники с более низким доходом.

Авторы исследования связывают тенденцию с дефицитом кадров на рынке труда, из-за которого работодатели активно расширяют функционал сотрудников. Однако, как отмечают в SuperJob, готовность работников соглашаться на такие условия снижается, особенно среди тех, кто может себе позволить отстаивать свои интересы и «торговаться» с работодателем.