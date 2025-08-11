Писательница рассказала о способе избавиться от неловкости в общении

Британская писательница и журналистка Анджела Хуэй в статье для The Guardian поделилась необычным способом справиться с неловкостью в общении с людьми. Она поставила себе цель раз в день делать искренний комплимент незнакомому человеку. Эта техника помогла ей стать более уверенной и чувствовать себя свободнее в беседе.

Автор статьи называет себя амбивертом, т.е. в одних ситуациях она проявляется как интроверт, а в других — как экстраверт. По ее признанию, раньше она часто испытывала неловкость в разговорах, анализировала каждое слово и завидовала тем, кто легко и непринужденно общается.

«Заводить беседы и поддерживать их для меня никогда не было естественным. Я все время думаю “Я говорю слишком много? Я не сказала ничего последние пять минут. Быстро, скажи что-то. О нет, момент упущен. Подождите, зачем я это сказала?”. Это было странно», — говорит журналистка.

Год назад она решила выйти из зоны комфорта и в качестве эксперимента начать делать комплименты незнакомцам. Если ей нравилась чья-то одежда, прическа или макияж, она говорила об этом вслух. Комплименты она делала кассирам, прохожим или людям в очереди. По словам автора статьи, такие реплики часто становились поводом для короткого общения и помогали завести разговор, когда не было других тем. Она отметила, что поначалу опасалась показаться странной, но постепенно ей стало проще, а сама привычка теперь доставляет удовольствие.

Писательница также рассказала, что самые приятные комплименты в ее адрес тоже приходили от незнакомцев. Даже спустя три года после выхода ее первой книги читатели продолжают писать, что произведение их тронуло или помогло пережить травму. Анджела Хуэй призналась, что сохраняет такие сообщения в специальной папке под названием «Хорошее».