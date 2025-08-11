EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Писательница рассказала о способе избавиться от неловкости в общении

2 минуты чтения 15:39

Британская писательница и журналистка Анджела Хуэй в статье для The Guardian поделилась необычным способом справиться с неловкостью в общении с людьми. Она поставила себе цель раз в день делать искренний комплимент незнакомому человеку. Эта техника помогла ей стать более уверенной и чувствовать себя свободнее в беседе.

Автор статьи называет себя амбивертом, т.е. в одних ситуациях она проявляется как интроверт, а в других — как экстраверт. По ее признанию, раньше она часто испытывала неловкость в разговорах, анализировала каждое слово и завидовала тем, кто легко и непринужденно общается. 

«Заводить беседы и поддерживать их для меня никогда не было естественным. Я все время думаю “Я говорю слишком много? Я не сказала ничего последние пять минут. Быстро, скажи что-то. О нет, момент упущен. Подождите, зачем я это сказала?”. Это было странно», — говорит журналистка.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Год назад она решила выйти из зоны комфорта и в качестве эксперимента начать делать комплименты незнакомцам. Если ей нравилась чья-то одежда, прическа или макияж, она говорила об этом вслух. Комплименты она делала кассирам, прохожим или людям в очереди. По словам автора статьи, такие реплики часто становились поводом для короткого общения и помогали завести разговор, когда не было других тем. Она отметила, что поначалу опасалась показаться странной, но постепенно ей стало проще, а сама привычка теперь доставляет удовольствие. 

Писательница также рассказала, что самые приятные комплименты в ее адрес тоже приходили от незнакомцев. Даже спустя три года после выхода ее первой книги читатели продолжают писать, что произведение их тронуло или помогло пережить травму. Анджела Хуэй призналась, что сохраняет такие сообщения в специальной папке под названием «Хорошее».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования