Общество

Россиянам пообещали дополнительные выходные за хорошую физическую форму

2 минуты чтения 13:24 | Обновлено: 13:26

Россиянам, успешно сдавшим нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») нужно давать дополнительные дни отпуска. Как сообщает ТАСС, такой законопроект уже внесен в Госдуму, его подготовили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В документе предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей, которая позволит освобождать сотрудников от работы в день сдачи нормативов ГТО по своей возрастной группе. Однако это возможно не более раза в год, уточняется в законопроекте. Кроме того, сотрудники смогут претендовать на дополнительный день оплачиваемого отпуска. Таким образом, в сумме получится два лишних выходных. 

Авторы инициативы подчеркнули, что для получения льготы придется «периодически подтверждать полученный знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте».

Законопроект от ЛДПР также предлагает ввести дополнительные меры поддержки для сотрудников, которые занимаются спортом. В частности, речь идет о создании условий для тренировок прямо на рабочем месте, включая перерывы для производственной гимнастики. Все эти льготы и условия должны быть прописаны в коллективных договорах, соглашениях, внутренних правилах или в трудовом договоре, говорится в пояснительной записке к документу.

О ценности ГТО говорил заявлял Владимир Путин. В прошлом году, обращаясь к Федеральному собранию, он напомнил о лозунге «бросай пить — вставай на лыжи» и заявил, что с 2025 года власти будут предоставлять налоговые вычеты для тех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.

