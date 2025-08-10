Выпускникам IT-курсов стало сложнее найти работу

В США стремительно сокращается количество вакансий для выпускников буткемпов — ускоренных программ, которые за несколько месяцев обучали основам программирования и помогали попасть в IT без профильного образования. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, повышение порога входа в IT связано с развитием искусственного интеллекта, который вытесняет начальные позиции разработчиков, традиционно доступные выпускникам таких курсов.

Один из собеседников Reuters — 29-летний Джонатан Ким из Лос-Анджелеса — рассказал, что в 2023 году потратил почти 20 тысяч долларов на вечернюю программу буткемпа Codesmith. После этого он рассчитывал без особого труда устроиться программистом. За год Ким отправил более 600 откликов на вакансии, получил шесть ответов и прошел два технических интервью. Работу ему не предложили. Сейчас Ким работает в магазине мороженого своего дяди и продолжает искать вакансии, в том числе в смежных сферах.

«У меня есть друзья, которые закончили этот же буткемп и нашли работу, но это было в золотую эру 2020 года. Выбери я более удачное время, думаю, все сложилось бы иначе », — говорит Ким.

В 2023 году лишь 37% студентов вечерней программы Codesmith получили профильную работу в течение полугода после выпуска, а в 2021 году таких было 83%, уточняет агентство. По словам партнера венчурного фонда SemperVirens Эллисон Баум Гейтс, индустрия буткемпов и без того переживала спад из-за насыщения рынка и роста международного найма, а ИИ стал «последним гвоздем в крышку гроба».

Отчет венчурной компании Signalfire за май 2025 года показывает, что найм выпускников на стартовые технические позиции в США упал на 50% по сравнению с 2019 годом. Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи в интервью Axios заявил, что ИИ может устранить до половины всех начальных офисных должностей в ближайшие 1–5 лет.

В то время как начинающие разработчики теряют рабочие места, опытные специалисты по искусственному интеллекту получают премии до 100 миллионов долларов в год. А компании вроде OpenAI и Anysphere оцениваются в сотни миллиардов долларов. По словам экспертов, рынок труда возвращается к традиционной модели найма выпускников элитных университетов — той самой системе, которую буткемпы изначально пытались изменить, говорится в публикации.