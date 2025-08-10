Психологи объяснили склонность к патологическому накопительству

CNN публикует большой материал, посвященный патологическому накопительству. Речь идет о расстройстве, при котором люди чрезмерно собирают и складируют у себя дома вещи, с которыми потом не могут расстаться.

Диагноз «патологическое накопительство» (hoarding disorder), согласно приведенным в статье данным, появился в справочнике Американской психиатрической ассоциации в 2013 году, и только спустя пять лет, в 2018 году, его признала Всемирная организация здравоохранения. По официальным данным, сегодня этим расстройством страдают порядка 14 миллионов жителей США, схожие показатели зарегистрированы и в других странах.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой 30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения» Мир 13 минут чтения

Одна из героинь материала CNN — 53-летняя жительница штата Нью-Йорк Ким — рассказала, что начала забирать ненужные вещи с гаражных распродаж и обочин дорог, пока ее дом постепенно не заполнился одеждой, книгами и другими предметами. Она поняла, что повторяет сценарий своей матери, у которой было такое же расстройство. «Мы десять раз очищали комнату, но через три месяца она снова была забита хламом», — вспоминает Ким.

Патологическое накопительство часто связано с травмирующими событиями, говорят собеседники CNN. По словам Ким, в ее случае поводами стали насилие в отношениях, смерть близкого друга и серьезный медицинский диагноз. Психолог Ли Шуэр уточняет, что накопительство для многих изначально является способом пережить стресс, но может быстро превратиться в зависимость и серьезное психическое расстройство.

Профессор психологии Ник Нив из Нортумбрийского университета добавляет, что склонность собирать вещи может быть частично связана с эволюцией. Это обусловлено тем, что на протяжении истории люди придавали ценность предметам, в том числе ритуальным. Но переход от коллекционирования к расстройству чаще всего происходит после травмирующих событий в детстве или во взрослом возрасте.

Расстройство может иметь тяжелые последствия. Кухни и ванные становятся непригодны для использования, жильцам грозит выселение, а семьи с детьми могут лишиться родительских прав — детей передают под опеку. Излишек вещей также повышает риск пожаров и затрудняет эвакуацию, говорится в публикации.

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально Общество 24 минуты чтения

CNN рассказывает о программе групповой поддержки под названием Buried in Treasures («Погребенные в сокровищах»), созданной психологами Дэвидом Толином, Рэнди Фростом и Гейл Стекити. Она действует на территории США, Канады и Австралии. Участники учатся принимать решения о расставании с вещами, обсуждают переживания и получают поддержку от людей с аналогичным опытом.

«Важно не просто убрать хлам, а понять, почему он появился, — иначе все вернется», — говорит психолог Ли Шуэр, сам когда-то страдавший накопительством. По его словам, уважительное отношение и чувство общности помогают вернуть надежду и поверить, что изменения возможны.