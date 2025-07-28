Жители европейских стран все больше разочаровываются в демократии, следует из опроса Международного европейского движения, на которое обратил внимание Politico. По данным исследования, только 36% жителей крупнейших стран Евросоюза считают себя последовательными сторонниками демократии.

Дисклеймер Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне и российскому режиму. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Среди семи европейских стран только в Швеции сторонников демократии оказалось большинство (52%). В Италии и Германии поддерживают демократию 42% опрошенных, в Польше, Франции и Румынии — около трети, а в Испании — каждый четвертый респондент.

«Низкий процент последовательной поддержки демократии действительно вызывает беспокойство. Это не означает, что наши сограждане являются противниками демократии. Но они расстроены, лишены власти и разочарованы; именно это и сеет семена авторитаризма», — заявил изданию генеральный секретарь Европейского движения Петрос Фассулас.

Согласно апрельскому опросу «Левада-Центра», большинство россиян (41%) поддерживают нынешнюю российскую систему. Советскую систему больше любят 37% опрошенных, а демократию по образцу западных стран — 6%. У демократии оказался самый низкий результат за всю историю опроса с 1990-х годов.

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В прошлых исследованиях «Левада-Центра» большинство россиян отвечали, что предпочитают нынешнюю российскую систему, только в 2008 и 2015 годах, обычно в этом опросе лидировали сторонники советского строя. Демократия сравнялась с советским режимом только в 2012 году: обе системы тогда набрали по 30%, в то время как российская власть — 20%.

Ранее институт YouGov выяснил, что европейцы в возрасте от 16 до 26 лет начали сомневаться в преимуществах демократии. Среди молодых жителей европейских стран 57% уверены, что демократия — лучшая форма правления. В Польше и Франции так ответила примерно половина респондентов, а в Германии 71% опрошенных. Примерно каждый пятый участник исследования сказал, что допускает авторитарное правление «при определенных обстоятельствах».