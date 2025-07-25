EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Часть 10-этажного дома обрушилась из-за взрыва газа в Саратове

2 минуты чтения 11:51 | Обновлено: 12:30

В Саратове в результате взрыва в 10-этажном жилом доме обрушился один из подъездов здания с первого по последний этаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 

В МЧС подтвердили гибель в результате обрушения по крайней мере трех человек.  Как уточняет ТАСС, среди погибших есть ребенок. На месте взрыва началась эвакуация жителей и спасательная операция. Как сообщается, есть угроза дальнейшего обрушения. При этом под завалами находятся люди. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. 

Телеграм-канал Baza сообщает, что спасателям уже удалось извлечь живыми из-под завалов пять человек, включая одного ребенка. При этом, по данным телеграм-канала Mash, спасателям удалось достать из-под завалов 11 человек, среди которых была пятилетняя девочка, которую придавило плитой. 

Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
Мир6 минут чтения

В Следственном комитете сообщили о возбуждении по факту взрыва уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

В свою очередь, Shot пишет, что, по данным на 2025 год, в пострадавшем от взрыва доме проживали по меньшей мере 256 человек. Сколько из них находились в здании на момент обрушения, пока неизвестно. По информации телеграм-канала, родственники не могут связаться минимум с двумя жильцами.

Mash со ссылкой на жильцов пострадавшего дома пишет, что за последний год в нем сменились три управляющие компании и не было проведено ни одной проверки на предмет утечек газа. Кроме того, жители Ленинского района Саратова утверждают, что в газ, который подается в их дома перестали добавлять вещество, благодаря которому он издает характерный запах, позволяющий заметить утечку. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00 24 июля
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01 24 июля
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования