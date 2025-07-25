Часть 10-этажного дома обрушилась из-за взрыва газа в Саратове

В Саратове в результате взрыва в 10-этажном жилом доме обрушился один из подъездов здания с первого по последний этаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В МЧС подтвердили гибель в результате обрушения по крайней мере трех человек. Как уточняет ТАСС, среди погибших есть ребенок. На месте взрыва началась эвакуация жителей и спасательная операция. Как сообщается, есть угроза дальнейшего обрушения. При этом под завалами находятся люди. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.

Телеграм-канал Baza сообщает, что спасателям уже удалось извлечь живыми из-под завалов пять человек, включая одного ребенка. При этом, по данным телеграм-канала Mash, спасателям удалось достать из-под завалов 11 человек, среди которых была пятилетняя девочка, которую придавило плитой.

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В Следственном комитете сообщили о возбуждении по факту взрыва уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В свою очередь, Shot пишет, что, по данным на 2025 год, в пострадавшем от взрыва доме проживали по меньшей мере 256 человек. Сколько из них находились в здании на момент обрушения, пока неизвестно. По информации телеграм-канала, родственники не могут связаться минимум с двумя жильцами.

Mash со ссылкой на жильцов пострадавшего дома пишет, что за последний год в нем сменились три управляющие компании и не было проведено ни одной проверки на предмет утечек газа. Кроме того, жители Ленинского района Саратова утверждают, что в газ, который подается в их дома перестали добавлять вещество, благодаря которому он издает характерный запах, позволяющий заметить утечку.