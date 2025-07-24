Психолог предложила метод борьбы с тревогой из-за денег

Около 70% американцев регулярно испытывают тревожность и неуверенность в вопросах личных финансов. Терапевт и профессор Канзасского университета Меган Маккой предложила способ борьбы с навязчивыми мыслями о деньгах, пишет CNBC.

По словам Маккой, финансовая тревожность может сопровождать человека в течение всего дня и мешать другим важным делам. Вместо того, чтобы избегать переживаний, эксперт рекомендовала осознанно выделить для них 15–20 минут в день или неделю.

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За это время следует выписать все, что вызывает тревогу, поясняет Маккой. Это могут быть как конкретные запросы вроде оплаты обучения ребенка, так и более общие мысли вроде попыток сравнивать свой уровень жизни с уровнем жизни окружающих, особенно по картинке в социальных сетях. Далее список нужно разделить на два столбца: то, что зависит от ваших действий, и то, что от вас не зависит (курс валюты, налоги, доходы друзей и т.д.).

По словам психолога, такой подход помогает структурировать страхи и подходить к ним разумно. Для того, что можно изменить, Маккой советует делать небольшие шаги. Например, настроить автоматические переводы на отдельные накопительные счета. Лучше, если эти счета будут названы в соответствие с целями — «отпуск», «образование» и т. д.

А если речь идет о факторах, на которые повлиять невозможно (от состояния фондового рынка до чужих доходов), то важно быть к себе снисходительным и снизить давление, отмечает терапевт. Она предлагает переосмыслить понятие успеха и задать себе вопросы о соответствии трат своим ценностям и осознанности финансовых решений.

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Последние опросы показывают, что в России лишь четверть респондентов (25,1%) не боятся финансовых трудностей и уверенно смотрят в будущее. При этом более трети (33,7%) россиян постоянно испытывают тревогу из-за денег и уже сталкиваются с их нехваткой. Еще 41,2% опрошенных ощущают финансовую тревожность периодически. Большинство из них — 28,1% — сохраняют надежду справиться с возможными трудностями. Главной причиной беспокойства россияне называют незакрытые кредиты — об этом заявили 57,2% участников опроса. Почти 40% волнует высокая инфляция, 27,8% боятся снижения зарплаты.