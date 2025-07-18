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Общество

Рак отступает под натиском науки и профилактики

2 минуты чтения 16:12

Несмотря на то, что рак по-прежнему остается одной из главных причин смертей, эксперты отмечают прогресс в профилактике, диагностике и лечении, включая персонализированные вакцины и более доступные препараты, сообщает The Economist.

Только в США рак ежегодно уносит около 600 тысяч жизней и остается второй по частоте причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. В мире он ответственен примерно за каждую шестую смерть.

По данным The Economist, с начала 1990-х годов уровень смертности с поправкой на возраст в развитых странах неуклонно снижается. В США он снизился почти на треть по сравнению с пиковыми значениями. Это стало возможно благодаря постепенному, но устойчивому прогрессу — не столько революционным прорывам, сколько множеству небольших улучшений в методах диагностики, хирургии и терапии.

Одним из самых значимых успехов считается лечение детской лейкемии: если раньше диагноз означал практически смертный приговор, то сегодня пятилетняя выживаемость составляет более 90%. Параллельно выросла эффективность профилактики: например, благодаря снижению уровня курения в США удалось предотвратить более трех миллионов случаев смерти от рака с 1975 года.

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Одним из прорывов стала вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ), основного возбудителя рака шейки матки. С момента начала программы вакцинации в Великобритании в 2008 году заболеваемость среди женщин в возрасте 20–30 лет снизилась на 90%. Подобные кампании с использованием более доступных вакцин уже начаты в Индии.

Будущий прогресс, по мнению экспертов, будет обеспечен за счет трех направлений: глобального распространения эффективных мер профилактики, удешевления лечения, а также применения новейших научных разработок. Среди них — персонализированные вакцины, биомаркеры для ранней диагностики и недорогие препараты, способные снижать риски развития или рецидива некоторых видов рака.

Несмотря на высокую стоимость лечения и опасения фармацевтических компаний по поводу побочных эффектов, эксперты ожидают, что доступ к новым терапиям будет расширяться, а смертность продолжит снижаться. По данным журнала, уже в этом году Китай опередил США как основной центр онкологических исследований.

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