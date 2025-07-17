Россияне отказались от недорогой азиатской косметики в пользу премиальной

Россияне стали реже покупать недорогую азиатскую косметику и все больше предпочитают продукты из премиального и люксового сегментов. Большим спросом пользуются корейские марки, пишет «Коммерсантъ». Все это приводит к снижению натуральных продаж, но в то же время к росту среднего чека, говорят опрошенные изданием ритейлеры.

Так, в сети «Лэтуаль» за первое полугодие 2025 года было реализовано два миллиона единиц косметики из Азии — вдвое меньше, чем годом ранее. Однако средний чек вырос на 8,3% и достиг 1,3 тысячи рублей. В «Золотом яблоке» фиксируют стабильный объем продаж, при этом средний чек там тоже вырос с 1,3 до 1,5 тысячи рублей. В сети «Иль де Ботэ», специализирующейся на премиум-сегменте, средний чек вырос на 15% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Как отмечают участники рынка, теперь покупатели чаще делают выбор в пользу продуктов с доказанной эффективностью и инновационными формулами. «Потребителей в корейской косметике привлекают ампульные сыворотки, патчи, средства с микроиглами», — рассказала директор по маркетингу «Лэтуаль» Татьяна Ломтева.

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На фоне ухода западных брендов интерес к K-beauty (южнокорейским стандартам ухода за кожей) в России сохраняется высоким. По данным Ассоциации международной торговли Южной Кореи, экспорт косметики из Южной Кореи в Россию за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 11% и составил 208,2 миллиона долларов.

Тем не менее внутри самой Кореи рынок переживает трансформацию: в 2024 году закрылись почти девять тысяч косметических предприятий — это максимум за шесть лет. Как пояснила «Коммерсанту» Анна Дычева-Смирнова из Российской парфюмерно-косметической ассоциации, южнокорейский потребитель уходит от многоступенчатого ухода в пользу минималистичных и эффективных решений. В России, по ее словам, наблюдается похожий тренд — покупатели стали рациональнее и выбирают меньше, но лучше.

По данным сервиса «Чек Индекс», медианная цена офлайн-покупки косметики в России в первой половине 2025 года выросла на 10%, до 390 рублей, тогда как объем покупок сократился на 3%. В онлайне медианная цена составила 419 рублей, что на 12% выше цен прошлого года, при этом количество покупок увеличилось на те же 12%.