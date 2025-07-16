Десятки ключевых российских пропагандистов продолжают активно посещать страны Евросоюза и владеть там недвижимостью, несмотря на жесткую риторику и обвинения в адрес Запада. Расследование The Insider, основанное на утечке данных пограничной службы, показало, что по меньшей мере 70 таких медиафигур не находятся под санкциями ЕС и свободно перемещаются по Европе.

Анатолий Кузичев — ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале». В эфире он регулярно критикует западных лидеров, включая Эммануэля Макрона, которого называл «грассирующим недоразумением». В одном из постов он также распространял фейк о том, что перед Макроном на столе в его кабинете лежал пакет с наркотиками. При этом отдыхать Кузичев предпочитает именно во Франции, а также в последние годы был в Амстердаме, Барселоне и Венеции.

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Михаил Демин — гендиректор «ТПО Ред Медиа», входящей в холдинг «Газпром-медиа». Является фанатом Испании и, как выяснили журналисты, владеет там сразу четырьмя объектами: пентхаусом в Барселоне, домом в Бланесе, а также квартирой и виллой с бассейном в Льорет-де-Мар. Несмотря на работу в медиаструктуре, подконтрольной Газпромбанку (под санкциями ЕС), сам Демин остается свободным от ограничений.

Александр Жаров — глава «Газпром-медиа», бывший руководитель Роскомнадзора. Он, как пишут журналисты, предпочитает отдыхать в Италии, бывая там вместе с семьей. Посещал Рим, Неаполь и Пизу. Под его управлением находятся как развлекательные, так и откровенно пропагандистские каналы.

Александр Гордон — ведущий «Первого канала», регулярно выступающий с антиевропейскими высказываниями, в том числе утверждая, что Европа «озвереет от своей русофобии». Тем не менее он неоднократно бывал в Испании (Барселона, Малага), а также в Италии и Черногории — уже после начала полномасштабного вторжения.

Екатерина Авалиани — глава Дирекции продюсирования РЕН ТВ. Чаще всего путешествует в Хорватию, выкладывая фото из Сплита. Ранее работала в ВГТРК и других государственных медиаструктурах. Помимо Хорватии, бывала в Греции, Италии, Швейцарии и Эстонии.

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Ирина Прохорова — замгендиректора «Первого канала» — в последнее время посещала Эстонию, Латвию, Данию, Грецию, Финляндию и Францию.

Владимир Кондратьев — советник главы Дирекции информационного вещания НТВ. Ранее был известен как ведущий пресс-конференций Владимира Путина. Имеет давние связи с Германией, где в 1990-х возглавлял представительство НТВ. После 2022 года продолжает регулярно бывать в Берлине. Несмотря на антиевропейскую повестку канала, где он работает, Кондратьев не попал под санкции.