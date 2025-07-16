EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российских пропагандистов уличили в поездках в Европу

2 минуты чтения 17:01 16 июля

Десятки ключевых российских пропагандистов продолжают активно посещать страны Евросоюза и владеть там недвижимостью, несмотря на жесткую риторику и обвинения в адрес Запада. Расследование The Insider, основанное на утечке данных пограничной службы, показало, что по меньшей мере 70 таких медиафигур не находятся под санкциями ЕС и свободно перемещаются по Европе.

Анатолий Кузичев — ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале». В эфире он регулярно критикует западных лидеров, включая Эммануэля Макрона, которого называл «грассирующим недоразумением». В одном из постов он также распространял фейк о том, что перед Макроном на столе в его кабинете лежал пакет с наркотиками. При этом отдыхать Кузичев предпочитает именно во Франции, а также в последние годы был в Амстердаме, Барселоне и Венеции.

Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
Мир12 минут чтения

Михаил Демин — гендиректор «ТПО Ред Медиа», входящей в холдинг «Газпром-медиа». Является фанатом Испании и, как выяснили журналисты, владеет там сразу четырьмя объектами: пентхаусом в Барселоне, домом в Бланесе, а также квартирой и виллой с бассейном в Льорет-де-Мар. Несмотря на работу в медиаструктуре, подконтрольной Газпромбанку (под санкциями ЕС), сам Демин остается свободным от ограничений.

Александр Жаров — глава «Газпром-медиа», бывший руководитель Роскомнадзора. Он, как пишут журналисты, предпочитает отдыхать в Италии, бывая там вместе с семьей. Посещал Рим, Неаполь и Пизу. Под его управлением находятся как развлекательные, так и откровенно пропагандистские каналы.

Александр Гордон — ведущий «Первого канала», регулярно выступающий с антиевропейскими высказываниями, в том числе утверждая, что Европа «озвереет от своей русофобии». Тем не менее он неоднократно бывал в Испании (Барселона, Малага), а также в Италии и Черногории — уже после начала полномасштабного вторжения.

Екатерина Авалиани — глава Дирекции продюсирования РЕН ТВ. Чаще всего путешествует в Хорватию, выкладывая фото из Сплита. Ранее работала в ВГТРК и других государственных медиаструктурах. Помимо Хорватии, бывала в Греции, Италии, Швейцарии и Эстонии.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
Общество16 минут чтения

Ирина Прохорова — замгендиректора «Первого канала» — в последнее время посещала Эстонию, Латвию, Данию, Грецию, Финляндию и Францию.

Владимир Кондратьев — советник главы Дирекции информационного вещания НТВ. Ранее был известен как ведущий пресс-конференций Владимира Путина. Имеет давние связи с Германией, где в 1990-х возглавлял представительство НТВ. После 2022 года продолжает регулярно бывать в Берлине. Несмотря на антиевропейскую повестку канала, где он работает, Кондратьев не попал под санкции.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Общество
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
00:01 15 июля
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11 14 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования