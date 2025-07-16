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Общество

В сети набирает популярность сомнительный тренд с кофейными клизмами

2 минуты чтения 18:42 16 июля

Пользователи соцсетей осваивают новый «утренний ритуал» — кофейные клизмы. Вопреки здравому смыслу и рекомендациям врачей, энтузиасты утверждают, что такой способ помогает детоксикации организма, бодрит и «прочищает голову», сообщает Fox News.

Классическая клизма — это медицинская процедура, при которой жидкость вводится в прямую кишку и нижнюю часть толстого кишечника для стимуляции дефекации или введения лекарств. Но в новом тренде вода заменяется заваренным кофе, который удерживается в кишечнике 10–15 минут перед выведением.

Как объяснил Росарио Лигрести, заведующий гастроэнтерологическим отделением больницы Хакенсак в Нью-Джерси, кофейные клизмы были популярны в 1920–30-х годах и легли в основу так называемой «терапии Герсона» — альтернативного метода лечения рака, не признанного официальной медициной.

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«Один из моих пациентов недавно прямо спросил меня о кофейной клизме», — отметил доктор Лигрести в интервью телеканалу. Он подчеркнул, что научных доказательств пользы такой процедуры не существует. «Печень и почки — это естественные механизмы детоксикации организма. Клизмы здесь ни при чем», — заявил врач.

Нутрициолог из Лос-Анджелеса Мона Шарма добавляет, что некоторые ее клиенты действительно ощущали прилив энергии или «легкость» после процедуры. Но она подчеркивает: такие отзывы сугубо субъективны и не подтверждены клиническими исследованиями.

При этом врачи предупреждают: кофейные клизмы могут быть опасны. Ввод горячей жидкости в чувствительные участки кишечника может привести к ожогам, инфекциям и даже передозировке кофеином — с риском тревожности, аритмии, судорог и, в редких случаях, летального исхода.

По мнению Лигрести, согласно современным медицинским данным и позициям ведущих организаций, кофейные клизмы не следует использовать вообще.

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