Бросившая пить девушка рассказала о переоценке дружбы

Проживающая в Великобритании женщина по имени Лорен МакКуистин рассказала о том, как отказ от алкоголя помог ей переосмыслить смысл и ценность дружбы. Ее монолог опубликован в газете The Guardian.

Женщина употребляла алкогольные напитки много лет и не замечала свою эмоциональную зависимость от них. МакКуистин казалось, что в трезвом состоянии она не сможет стать центром внимания в компании и преодолеть свою застенчивость. Из-за за этих убеждений она долго не могла решиться рассказать об отказе от алкоголя даже близким людям.

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МакКуистин рассказала, что много раз репетировала разговор со своей близкой подругой, потому что боялась показаться «жалкой». Женщина ожидала, что после такого сообщения она больше не захочет проводить время вместе, поскольку алкоголь, по ее мнению, и был их «любимым занятием».

Однако ее подруга отреагировала иначе. «Слава богу. Когда ты пила, ты становилась кошмаром», — цитирует слова женщины The Guardian. Теперь МакКуистин считает, что настоящий друг не всегда будет вежливым. Однако при этом останется честным.

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МакКуистин отметила, что алкоголь не давал ей проанализировать, что такое эмоциональная близость и взрослая дружба. Теперь она считает, что алкогольные напитки на самом деле мешают устанавливать прочные связи. А дружбу МакКуистин определяет как сочетание различных действий и опыта — это необходимая для человека связь. При этом ее нужно поддерживать, поскольку людей постоянно сталкиваются с другими проблемами в жизни, которые невозможно решить без поддержки. А алкоголь вместо этой поддержки делает человека ненадежным и непредсказуемым.

Также женщина рассказала, что без алкоголя в ее жизни стало намного больше веселья, ранее она считала, что освобождается от своей замкнутости только с помощью напитков. МакКуистин поделилась, что сейчас ее досуг стал гораздо более осознанным и разнообразным, чем до отказа от алкоголя.