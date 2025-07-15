Непогода обрушилась на Москву и Подмосковье

Москву накрыл ливень, а в некоторых районах столицы выпал град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 — плюс 27», — рассказал синоптик, отметив, что атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.

Некоторые улицы столицы серьезно подтопило. Так, огромная лужа образовалась в районе Патриарших прудов.

В Госдуме из-за мощных ливней затопило курилку, которая пристроена к первому этажу старого здания на Охотном ряду. Стоять можно только на небольшой ее части, передает корреспондент РБК. Также из-за дождя затопило переход на станцию «Бибирево».

В свою очередь, в МЧС ранее сообщали, что порывы ветра 15 июля могут достигать 20–23 метров в секунду.

В Московской области очаги грозовой деятельности сформировались на северо-западе и юге. «Раскаты грома слышны в Истре. И сегодня Волоколамск вновь окажется в эпицентре ненастья», — предупредила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Накануне в Москве и Московской области также прошел сильный ливень. Из-за дождя на некоторых улицах Москвы было нарушено движение транспорта.