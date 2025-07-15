На курсах РПЦ советуют не носить короткие юбки ради спокойствия «ребят с Кавказа»

Православные активисты при поддержке государства проводят курсы для российских педагогов, на которых учат воспитывать подростков «в духе традиционных ценностей». Учителям предлагают рассказывать, что безопасный секс — это миф, скромная одежда защищает от насилия, а мужчина должен быть готов к самопожертвованию ради страны. В лекциях используются утверждения, не подтвержденные научными данными, но продвигаемые как универсальные истины, пишет «Верстка».

Слайд из курса РПЦ для учителей о воспитании подростков. Фото: «Вёрстка»

Организаторы курса — движение «Все беременным.рф», позиционирующее себя как сообщество православных активистов. По их данным, участниками программы уже стали около 800 преподавателей из школ, колледжей и центров дополнительного образования по всей стране. Поддержку проекту оказывает государство.

Курс состоит из шести трехчасовых занятий, которые читают педагог-психолог Людмила Сушкевич и иерей Алексей Черников. В рамках курса педагогов обучают методикам «рефлексивных практикумов» и интерактивных уроков на темы женственности и мужественности. Программа направлена, как утверждают организаторы, на «воспитание будущих жен и матерей» среди девочек и «защитников отечества» среди мальчиков.

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На занятиях будущим наставникам подростков предлагают объяснять девочкам, что женщина должна «уступать, терпеть и идти навстречу», а мальчикам — что мужчина обязан быть «решительным и ответственным». Особое внимание уделяется подготовке к семейной жизни: вступление в брак не стоит откладывать, сожительство вне брака называют «блудными отношениями».

Одной из центральных тем семинаров стала критика полового воспитания и, в частности, концепции безопасного секса. По мнению иерея, «безопасный секс — это миф», так как гормональная контрацепция «никак не защищает от ВИЧ», а эффективность презервативов «не превышает 70%».

Слайд из курса РПЦ для учителей о воспитании подростков. Фото: «Вёрстка»

Для наглядности Черников прибегает к образам: сравнивает человека, имевшего добрачные связи, с куском скотча. «Если скотч приклеим, потом отклеим и приклеим пятый, десятый раз. Он на десятый раз приклеится хорошо?» — спрашивает он слушателей.

Девочкам, по мнению ведущих курса, нужно прививать стремление к «скромности». Одним из практических заданий предлагается демонстрировать ученицам фотографии «скромно» и «нескромно» одетых женщин. Последние, как утверждается, «виктимны» и чаще становятся жертвами преступлений.

Иерей заявляет: «На самом деле невербально она показывает, что она не против таких легких отношений». Он утверждает, что «открытая одежда» вызывает недоумение у «ребят с Кавказа», где женщины одеваются более сдержанно.

С юношам предлагают говорить о долге, служении и самопожертвовании. Согласно текстам, предлагающимся для обсуждения на курсах, «русскому человеку неинтересно работать просто ради денег» — его якобы интересуют только «великие дела».

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Черников рекомендует рассказывать школьникам истории о героях — тех, кто «вытаскивал тонущих людей» или «накрывал своим телом гранату». Именно такие образы, по его мнению, формируют в мальчиках ответственность и готовность к подвигу.

По данным «Верстки», в последние годы влияние РПЦ в сфере образования и социальной политики заметно выросло. Только в 2023 году количество публичных мероприятий с участием патриарха, митрополитов и других высокопоставленных церковных деятелей вместе с представителями власти превысило 265. Это больше, чем в 2020, 2021 и 2022 годах.

Ранее сообщалось, что учителям начали выплачивать деньги за антиабортные лекции в школах и вузах. Параллельно, чиновникам, школьникам и сотрудникам силовых структур стали читать лекции об «опасности родноверия» — неоязыческих течений, не совпадающих с линией РПЦ.