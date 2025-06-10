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Новости

В результате стрельбы в школе в Австрии погибли по меньшей мере 10 человек

2 минуты чтения 12:45 | Обновлено: 14:32

Власти австрийского города Грац подтвердили гибель 10-ти человек, включая подозреваемого в нападении, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление мэра города Эльке Кар.

По данным СМИ, еще более 10 человек получили ранения, среди пострадавших есть ученики и учителя школы.

Ранее во вторник стало известно о том, что в австрийском городе Грац неизвестный открыл стрельбу школе. В нападении полиция подозревает одного из учеников. По предварительным данным, он стрелял в двух классах, а после этого покончил с собой в туалете. Есть информация, что стрелявший ученик подвергался издевательствам со стороны других детей.

Всех находившихся в школе людей эвакуировали. На месте работает полиция.

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