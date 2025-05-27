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Общество

В Беларуси задержали похитившего пять лет назад дочь россиянина

2 минуты чтения 10:23

Россиянина, похитившего пять лет назад собственную дочь, задержали в аэропорту Минска. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

«В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск — Дубай в столичном аэропорту пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан Российской Федерации, которые вызвали подозрения. После проверки выяснилось, что документы были частично поддельными», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства. 

После задержания выяснилось, что мужчина, чье имя не называется, находился в межгосударственном розыске. Будучи лишенным родительских прав при разводе, он похитил собственную дочь и скрывался с ней последние пять лет. В момент задержания девятилетняя девочка была вместе с ним. В сообщении уточняется, что ее передали сотрудникам уголовного розыска ГУВД.

В Погранкомитете Беларуси также сообщили, что против задержанного могут быть возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном пересечении границы, а также об использовании поддельных документов.

В свою очередь, официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк написала в своем телеграм-канале, что задержанный разыскивался российской полицией по делу об убийстве, но не сообщила никаких подробностей.

В ноябре 2024 года в Кыргызстане 52-летнего мужчину заподозрили в похищении и убийстве своей 17-летней падчерицы. Как сообщалось, мотивом предполагаемого убийцы была месть матери девочки, которая ушла от него из-за насилия и преследований.

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