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Политика

СМИ рассказали о панике и неразберихе в офисе Зеленского

2 минуты чтения 15:04 | Обновлено: 15:05

В администрации президента Украины Владимира Зеленского нарастает паника из-за грядущих переговоров с Россией. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на советника офиса, чье имя не называется.

По его словам, «паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит». Как пишет издание, Зеленский очень раздражен тем, что Трамп не поддерживает его позицию в вопросах урегулирования конфликта, а сам он должен постоянно подстраиваться под американского президента, как это было с требованием согласиться на предложение Путина о прямых переговорах без предварительных условий в Стамбуле.

Начать прямые переговоры Москвы и Киева без предварительных условий вечером 11 мая предложил Владимир Путин. Днем ранее Киев совместно со странами ЕС выступил с предложением о 30-дневном всеобъемлющем перемирии.

После заявления Путина Трамп потребовал от Киева согласиться. Зеленский так и сделал, заявив, что будет ждать Путина в Стамбуле «лично». В течение следующих нескольких дней в Кремле не давали прямого ответа на вопрос о том, поедет ли Путин в Стамбул.

В итоге туда отправилась делегация, в которую вошли помощник Путина Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.  

Узнав об отказе Путина участвовать в переговорах в Стамбуле, Зеленский заявил, что также не приедет, но отправит украинскую делегацию из уважения к дипломатическим усилиям Турции и США по урегулированию конфликта.

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