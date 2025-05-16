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Общество

Монеточка озвучила ролик Greenpeace о защите океанов

2 минуты чтения 19:02

Певица Монеточка озвучила ролик Greenpeace про защиту океанов. Исполнительница прочитала текст о разрушении экосистем морского дна, бесконтрольном вылове рыбы, загрязнении и изменении климата. Об этом экозащитная организация сообщила в своем русскоязычном телеграм-канале.

Выпущенный Greenpeace анимационный ролик посвящен международному дню климата. Организация отметила, что Монеточка стала частью глобальной поддержки экозащитной деятельности, к которой в разное время присоединились Хавьер Бардем, Джиллиан Андерсон, Альба Флорес, Аврора, Джейкоб Кольер и Марион Котийяр.

Видео: Greenpeace

Greenpeace отмечает, что Монеточка ранее уже поддерживала кампании организации и отправляла свои гонорары на софинансирование экологических инициатив. Greenpeace подчеркивает, что в 2023 году после признания организации «нежелательной» в России администрации пришлось свернуть работу внутри страны и распустить весь штат.

«Но теперь Greenpeace снова говорит по-русски и продолжает защищать природу», — отмечает в пресс-релизе Greenpeace, цитату из него приводит «Новая Газета Европа».

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Журналисты сообщают, что Greenpeace планирует создать сеть заповедников, площадь которых покроет 30% акватории открытого моря к 2030 году. Организация называет выход своего ролика с участием Монеточки первым шагом в рамках нового этапа своей работы.

Генпрокуратура России объявила Greenpeace нежелательной организацией 19 мая 2023 года. Это решение власти аргументировали тем, что организация якобы «финансирует деятельность российских организаций-иноагентов», а после начала российского вторжения в Украину занимается «антироссийской пропагандой».

Российское отделение Greenpeace в тот же день объявило о своем несогласии с этим решением, но было вынуждено закрыться. В пресс-релизе сотрудники предположили, что организацию объявили нежелательной из-за того, что своей работой она «пыталась не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делала это успешно».

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