Российский суд запретил мем с лягушонком Пепе

Картинку с изображением лягушонка Пепе в радужном парике признали «экстремистской» символикой, об этом со ссылкой на решение суда в Новгородской области сообщает медиа «Верстка».

Составивший протокол участковый отметил, что на картинке изображен «символ международного общественного движения ЛГБТ» — флаг, состоящий из шести цветов. Пепе в решение суда описали как «антропоморфическую лягушку из комиксов, на голове которой надет шестицветный парик». Местный житель, которого суд оштрафовал по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), заявил, что опубликовал мем еще в 2020 году.

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Вместе с Пепе суд также посчитал экстремистской символикой картинку, на которой изображены Клара Цеткин и Роза Люксембург — под их «историческим фото» помещен шестицветный флаг. Оба изображения оштрафованный Георгий Резанков сохранил в альбом в социальной сети «ВКонтакте». В суде он заявил, что мем и фото не имеют отношения к ЛГБТ—символике, однако судья не принял аргументы мужчины.

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Резанков также заявил, что опубликовал картинки в 2020 году, когда в России еще не было закона о «запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Однако суд отметил, что считает действия мужчины «длящимся» правонарушением — он, по мнению властей, должен был привести свою страницу в соответствие с принятым законом.

Заседание суда, как отмечает «Верстка», прошло еще 25 апреля. Резанков был оштрафован на полторы тысячи рублей. В своем слове мужчина отметил, что мем с Пепе не только не имеет «никакого отношения к ЛГБТ», но и «стал своего рода философией».