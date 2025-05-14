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Общество

Слова родных о покончившем с собой из-за буллинга подростке назвали «фейком»

2 минуты чтения 16:11

Администрация поселка Садовое в Калмыкии назвала «фейком» слова родных покончившего с собой подростка Артема Елынко. После трагедии они записали видеообращение, где рассказали, что школьника «довели до суицида унижением, травлей, избиением, оскорблением», и потребовали наказать обидчиков.

Местная администрация в своем паблике разместила сообщение о том, что их ролик — фейк, и процитировала высокопоставленного сотрудника СК по Калмыкии Константина Антохова: «В селе Садовое произошел конфликт, который был неправильно разрешен старшими товарищами».

Одна из сотрудниц местной школы также заявила журналистам: «Детей здесь никто не буллит. Камеры все снимают. Разговоры про травлю — это фейк». 

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором 14-летнего Елынко толкают, бьют, валят на землю. Один из участников говорит: «Завали, захаркай, запинай». По словам местных жителей и родных подростка, его избили, на него плевали и мочились. Вскоре после этого он покончил с собой. 

По словам знакомых, нападение произошло из-за того, что подросток якобы пригласил к себе домой девушку с ночевкой, а ее родным это не понравилось. После самоубийства Елынко покончил с собой еще один подросток — один из участников избиения.

9 апреля суд арестовал трех человек, напавших на Елынко: одного совершеннолетнего и двух несовершеннолетних. Им предъявили обвинение о «незаконном проникновении в жилище» и «нанесении побоев из хулиганских соображений». 

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