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Политика

Попавшая под санкции Russia Today организовала кинопоказ в Италии

2 минуты чтения 20:09

Пропагандистский телеканал Russia Today (RT), вещание которого на территории Евросоюза запрещено еще с 2022 года, провел кинопоказы в итальянских городах Турин и Монфальконе. Об этом RT сообщил в своем телеграм-канале.

В тексте публикации отмечается, что власти «попытались сорвать премьеру». RT сообщает, что во время показов демонстрировались фильмы «Майдан. Поворот на войну» и «Донбасс. Дети». Показ первой картины студентам ранее запретил университет Турина, это решение поддержал суд.

Показы организовал Винченцо Лоруссо, RT утверждает, что ранее он организовал 100 показов фильмов пропагандистов в 40 городах Италии. Телеканал сообщает, что предыдущие мероприятия с его участием также вызывали общественный скандал. Ранее суд, как сообщает RT, посчитал предлагаемые для показа картины «ложью и дезинформацией».

Медиа «Настоящее время» отмечает, что Лоруссо обладает видом на жительство в России и неоднократно появлялся на мероприятиях вместе с Владимиром Путиным. Вице-президент Европарламента про борьбе с российской пропагандой на территории ЕС Пина Пичерно рассказала журналистам, что он обладает минимальным влиянием в итальянском обществе. Она отметила, что показы продолжаются из-за того, что эффективность исполнения санкций зависит от подготовки к этому органов власти государств членов-ЕС — Италии, по ее мнению, понадобилось дополнительное время, чтобы «разоблачить механизмы, с помощью которых работает дезинформация». 

RT сообщает, что показ в Турине посетили неназванные политики, вдова публициста Джульетто Кьезы Фьямметта Кукурния (недавно получившая российское гражданство), а также профессор Уго Маттеи, ранее пытавшийся организовывать конференции для студентов, во время которых планировалось показать фильмы RT.

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