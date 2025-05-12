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Общество

Москвичам пообещали скорое возвращение весны

2 минуты чтения 15:35

Синоптики сообщили, что тепло вернется в Москву уже к грядущим выходным. Столбики термометров начнут плавно подниматься вверх с четверга, 15 мая. А в субботу, 17 мая, ожидается потепление до 20 градусов.  

«В четверг ночью — от плюс трех до плюс восьми градусов, днем — от 12 плюс 17 градусов тепла. В пятницу минимальная температура — от плюс четырех до плюс девяти, днем — от 14 до 19 градусов тепла. В субботу ночью прогнозируется от плюс семи до плюс 12 градусов, а днем — от 15 до 20 градусов тепла. К выходным ожидаем возвращение тепла, температура воздуха повысится до климатической нормы», — рассказала Агентству городских новостей «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом ближайшие два дня будут холодными и дождливыми. В ночь с понедельника на вторник минимальная температура воздуха составит от плюс одного до плюс трех, а в области даже опустится до минус одного градуса. Днем во вторник начнутся дожди, местами сильные, и потеплеет до 12 градусов. В среду воздух прогреется до 15 градусов, но из-за сильных порывов ветра (12-17 м/с), ощущаться тепло не будет.

Как пишет в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, во вторник наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в Центральной России — здесь атмосферный циклон задержится над регионом, принеся значительное количество осадков. Особенно сильные дожди пройдут в Верхневолжье: местами может выпасть до 20–30 миллиметров осадков. 

В Иваново, по словам Тишковца, прогнозируется до трех ведер воды на квадратный метр, что составляет около 60% от месячной нормы. И еще один регион с повышенным уровнем погодной нестабильности — юг России, в частности Ставрополье и республики Северного Кавказа, где ожидаются аналогичные объемы осадков. Локальные дожди также затронут большую часть Европейской территории страны.

Первая половина весны в центральном регионе сопровождалось аномально теплой погодой. Так, 8 марта в Москве зафиксировали температурный максимум за всю историю метеонаблюдений в столице — плюс 10,1 градуса.

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