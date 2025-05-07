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Общество

Российские власти довели до отчаяния наемника ЧВК Вагнера

2 минуты чтения 12:43

Вагнеровец Владислав Замков, ушедший на войну из колонии и получивший там несколько контузий и сквозное пулевое ранение в левую руку, пожаловался, что власти не оформляют ему статус ветерана боевых действий (ВБД) и не выплачивают компенсацию․ Об этом он сам рассказал «Холоду». Видео, где Замков рассказывает о своей ситуации, набрало почти миллион просмотров на ютубе.

Замков говорит, что в попытках добиться статуса ВБД звонил в Министерство обороны, написал несколько десятков обращений на имя президента, правительства, депутатов, но это ни к чему не привело. В 2023 году он отправил в Министерство обороны пакет документов — его заявка все еще находится на рассмотрении.

По его словам, без статуса ВБД врачи не оформляют его ранение как боевую травму и предлагают оформить как полученную в быту. Без оформления травмы он не может пройти медкомиссию и официально трудоустроиться.

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Замков считает, что с ним поступили несправедливо: он считает, что государство ему не помогает, потому что контракт он подписал с ЧВК «Вагнер», а не с Минобороны. По его словам, официально руководство страны транслирует, что бывшим участникам СВО должны помогать независимо от того, с кем они подписывали контракт. Об этом он рассказал в видео, которое выложил на ютуб под названием «Крик души, для граждан России!». Оно набрало почти миллион просмотров. 

Сейчас у него нет работы. В центре занятости, куда он обратился как безработный, ему предлагают еще раз подписать контракт и идти на войну. Замков говорит, что после возвращения с фронта все чаще стал задумываться, ради чего вообще ведется эта война. «Я не нашел бы никаких слов, если бы приехал в Украину к матери или к жене убитого [мной]», — говорит он. Но и свое положение он считает отчаянным и не знает, как из него выйти.

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