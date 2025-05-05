Китай уличили в подтасовке экономической статистики

Китайские власти без объяснения причин прекратили публиковать часть экономической статистики. Эксперты считают, что официальные данные о росте ВВП в 2024 и 2023 годах могут быть завышены на 2-3 процентных пункта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные собственных подсчетов, выводы аналитических центров и мнение экономистов.

На данный момент недоступна даже статистика по кремациям и отчеты о производстве соевого соуса. Журналисты отмечают, что на вопрос о том, почему органы власти перестали делиться информацией об уровне безработицы в городах, национальное бюро статистики Китая ответило, что профильное министерство не прислало необходимые данные.

The Wall Street Journal утверждает, что исчезновение данных затрудняет для иностранных экономистов понимание состояния китайской экономики в момент ожидания сильного удара по ней из-за торговой войны с США. Эксперты обращаются к альтернативным способам оценки положения дел в стране, используя полученные со спутников данные об интенсивности ночного освещения, темпах работы цементных заводов и статистике по выработке электроэнергии.

Журналисты сообщают, что Центробанк Финляндии и компания Capital Economics, проанализировав данные по Китаю, обнаружили значительные отличия официальной статистики по ВВП от реальных колебаний этого показателя. В разговорах с The Wall Street Journal экономисты отмечали, что официальные данные о росте ВВП Китая в 2024 году (5%) точно соответствуют целевому показателю, установленному правительством. В это же время данные о розничных продажах и строительной активности, по их словам, свидетельствуют о гораздо более слабом реальном росте.

Сомневаются в достоверности официальной статистики и китайские экономисты. The Wall Street Journal отмечает, что экономист из государственной компании SDIC Securities Гао Шаньвэнь на проходившей в декабре 2024 года конференции в Вашингтоне предположил, что реальный показатель роста может составлять 2% в течение последних нескольких лет.

Также власти Китая, по данным журналистов, изменили методику подсчета безработицы среди молодых людей, чтобы не учитывать в ней студентов. Это, как считают опрошенные экономисты, не имеет практического смысла для анализа ситуации в стране.

The Wall Street Journal приводит пример прекращения публикации в реальном времени данных о притоке и оттоке иностранного капитала после того, как в апреле 2024 года зарубежные инвесторы продали китайские акции на сумму в 2 миллиарда долларов в течение двух недель. Доступ к ряду других данных был усложнен — теперь их можно получать только с территории материкового Китая.

Журналисты отмечают и сомнительность официальной статистики о рождаемости в стране. Со ссылкой на мнение экономиста И Фусяня они утверждают, что китайское законодательство требует обязательной вакцинации от туберкулеза всех родившихся в стране детей. Однако в 2020 году независимый исследовательский центр Forward Business and Intelligence сообщил о введении 5,4 миллиона таких вакцин, а правительство страны отчиталось о 12,1 миллиона рожденных детей за тот же период.