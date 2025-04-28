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Общество

«Ультраобработанная» еда повышает риск преждевременной смерти

2 минуты чтения 11:26

Употребление в пищу «ультраобработанной» еды повышает риски преждевременной смерти. При этом рост потребления такой еды пропорционален росту риска. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные исследований, участниками которых были более 240 тысяч человек, передает CNN.

«Мы рассмотрели риск смерти употребляющих в пищу ультраобработанные продукты людей в возрасте от 30 до 69 лет, когда смерть считается преждевременно», — пояснил соавтор исследования, почетный профессор кафедры питания и общественного здравоохранения в Школе общественного здравоохранения бразильского Университета Сан-Паулу Карлос Аугусто Монтейро.

«Мы обнаружили, что при каждом 10%-ном увеличении общего количества калорий, потребляемых из ультраобработанных продуктов, риск преждевременной смерти увеличивается почти на 3%», — сообщил он. Ранее Монтейро сформулировал определение «ультраобработанной» пищи, которое теперь используют специалисты.

Так, «ультраобработанной» считается еда, которая совсем не содержит или содержит мало цельных продуктов, а производится из «химически обработанных дешевых ингредиентов» с использованием «синтетических добавок, которые делают ее съедобной, вкусной и вызывающей привыкание».

Ранее к похожим выводам пришли авторы другого исследования, результаты которого были опубликованы в феврале 2024 года. По словам ученых, полученные ими данные «убедительно» доказывают, что у людей, употребляющих в пищу «ультраобработанные» продукты риск смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, оказался на 50% выше.

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