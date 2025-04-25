В России решили составить портрет планирующей аборт женщины

Обратившихся в медучреждения с просьбой сделать аборт женщин начали опрашивать с целью составить портрет «находящейся в ситуации репродуктивного выбора» россиянки. Предварительные результаты опросов показали, что 51% желающих сделать аборт состоят в браке или живут вместе с партнером, 15% не зарегистрировали брак, а 11% — разведены. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив.

В опроснике, который агентство составило вместе с Минздравом, от женщины требуется указать возраст, образование, рассказать о занятости, наличии детей, семейном и материальном положении.

Авторов исследования интересует, кто в семье оказывает давление на планирующую аборт женщину, а кто поддерживает. Женщине предлагается сообщить, сколько у нее было раньше абортов и конфликтует ли она с партнером, родителями или друзьями.

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Из уже проведенных опросов следует, что чаще всего за абортом обращаются женщины в возрасте от 30 до 34 и от 35 до 39 лет — 24% и 25% соответственно. На женщин в возрасте от 25 до 29 лет пришлась одна пятая «оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора», женщин в возрасте 20–24 лет — 15%, а старше 40 лет — 11%. Самую небольшую часть опрошенных составили девушки младше 20 лет — 5%.

Почти половина респонденток (48%) заявили, что никогда раньше не делали аборты. При этом 24% признались в однократном прерывании беременности. Доли тех, кто делал больше абортов, оказались заметно меньше, сообщили в Агентстве стратегических инициатив.

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Согласно опросу, чаще всего аборт решают сделать россиянки, у которых уже есть двое детей, — таких 36%. У четверти опрошенных оказался один ребенок, у 17% — ни одного, а 16% рассказали о трех детях в семье.

Почти каждая третья женщина сказала, что у нее нет собственного жилья или призналась в «стесненных жилищных условиях» (28%). 18% признались, что бояться не дать ребенку «все самое лучшее». Такая же доля «чувствует усталость от ухода за старшими детьми». 16% опасаются нехватки средств либо заявили о низких доходах.

Усталость от детей говорит о том, что в России недостаточно сервисов по их воспитанию, заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Институт ухаживающих за внуками бабушек и дедушек умирает, пояснил он, добавив, что проблема усугубилась после повышения пенсионного возраста.