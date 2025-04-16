Половина россиян оказалась не готова обсуждать сексуальное здоровье с врачом

Темы, связанные с сексуальными отношениями и инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), остаются табуированными для многих россиян, сказано в исследовании «Индекс женского здоровья», которое провела фармкомпания «Гедеон Рихтер» совместно с аналитическим центром НАФИ. На результаты опроса обратил внимание РБК.

Половина россиян не готовы обсуждать сексуальное здоровье и взаимоотношения со специалистами по мужскому или женскому здоровью, 32 процента — со своим партнером, а 43 процента — с близкими людьми. Исследователи отмечают, что эта тема оказалась у респондентов наиболее табуированной. У каждого третьего россиянина тема ИППП вызывает «значительные затруднения» как в разговоре с врачами, так и с близкими людьми.

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Директор по развитию НАФИ Ирина Гильдебрандт заявила, что неготовность обсуждать репродуктивное здоровье и сексуальные отношения — это не только культурная особенность россиян, но и фактор, влияющий на качество жизни. «Это формирует замкнутый круг: человек не обращается за помощью, потому что стесняется, и не получает помощи, потому что молчит. Особенно настораживает гендерный разрыв — мужчины чаще остаются один на один со своими переживаниями и реже ищут поддержку», — заявила представитель НАФИ.

Примерно каждая пятая женщина оказалась не готова обсуждать менструацию и с партнером, и со специалистом по женскому здоровью. При этом эксперты утверждают, что для мужчин эта тема перестала быть табуированной — всего один процент участников мужского пола заявил, что «испытывает неловкость».

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Женщины оказались более склонными обращаться за медицинской помощью, чем мужчины. 53 процента респонденток ответили, что идут к врачу, чтобы решить проблемы с репродуктивным здоровьем, а 31 процент — что корректируют образ жизни. Мужчины чаще всего — в 32 процентах случаев — корректируют образ жизни, а каждый пятый мужчина ответил, что никак не реагирует на проблемы со здоровьем.

78 процентов россиян оказались удовлетворены своим репродуктивным здоровьем, сказано в исследовании.