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Общество

Эксперты назвали число планирующих поездки за границу и в Европу россиян

2 минуты чтения 13:47

Количество россиян, которые планируют поехать в Европу в текущем году, оказалось на треть больше, чем в прошлом. Об этом, как пишет РИА «Новости», свидетельствуют данные, предоставленные сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

В компании рассказали, что всего заграничные поездки в этом году планирует совершить 37% россиян, 16,7% из которых собираются посетить европейские страны. 

Самым популярным пунктом назначения, по данным сервиса, стал турецкий Стамбул. На него приходится чуть более 6% всех бронирований. В то же время в OneTwoTrip отметили, что это на треть меньше, чем в прошлом году.

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«Вторую строчку списка занял Париж с долей 4,3% (рост на 20%), третью — Милан, куда отправится 3,2% российских туристов (+7% за год). В пятерке также оказались Рим (доля 3,0%) и Ницца (2,1%). Популярность столицы Италии увеличилась на 58%, а города на лазурном берегу — в два раза», — сообщили в сервисе.

Среди россиян, которые планируют провести отпуск не покидая страну, самым популярным направлением стал Санкт-Петербург — отели там уже забронировали 21,2% внутренних туристов. При этом по сравнению с прошлым годом спрос на отдых в этом городе вырос на 18%. Вторым по популярности внутрироссийским направлением стали Сочи, рассказали в сервисе. По его данным, туда отправятся 11,8% туристов. Впрочем, это оказалось на четверть меньше, чем годом раньше. Третье место в списке занимает Москва, которую планируют посетить 7,8% туристов.

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