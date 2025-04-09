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Общество

Сотни небоскребов планируют построить в Москве

2 минуты чтения 23:14 9 апреля

В период с 2025 по 2027 год в Москве планируют построить 222 небоскреба, высота которых составит более ста метров. В этом году застройщики намерены ввести в эксплуатацию рекордное количество зданий за всю историю рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Метриум», основанном на проектных декларациях из Единой информационной системы жилищного строительства.

По данным издания, в 2025 году планируется сдать 96 небоскребов, в то время как за предыдущие три года этот показатель составлял в среднем 58 зданий. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 45 высоток, а в 2027 году — 81 объект.

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«Создание небоскребов сокращает удельные издержки девелоперов, что позволяет предложить более доступное и комфортное жилье, данный формат позволяет рациональнее использовать земельные ресурсы. Кроме того, небоскребы традиционно ассоциируются у большинства клиентов с престижем и современными технологиями, что содействует высоким продажам», — заявил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

В исследовании сказано, что темпы строительства в ближайшие три года должны вырасти на 28,3% по сравнению с периодом 2022–2024 годов, когда в общей сложности было построено 173 здания.

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При этом в 2025 году доля небоскребов массового сегмента будет наименьшей и составит 10%. В последующие годы этот показатель должен вырасти до 16% и 25% соответственно. Доля высоток бизнес-класса составит 45%, 40% и 54% в 2025, 2026 и 2027 годах соответственно. Остальные небоскребы будут относиться к премиум-классу.

Наибольшее число зданий в ближайшие три года планируют построить в Южном административном округе — 22%. За ним идут Западный и Северный округа. На них приходится по 17% и 12% от общего числа объектов соответственно.

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