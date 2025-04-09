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Общество

СМИ рассказали детали масштабной вербовки заключенных на войну

2 минуты чтения 17:57 | Обновлено: 17:58

Расследовательский проект «Система» выпустил фильм «Бойня призраков», в котором рассказывается о том, как российских заключенных вербовали на войну в Украине. В ходе работы над фильмом журналист Даниил Беловодьев изучил документы Минобороны и открытые источники.

По данным расследователей, возможность вербовать заключенных появилась после засекреченного указа Владимира Путина от 4 июля 2022 года. На него в частности ссылались составители памятки о вербовке заключенных, которую распространяли в российских колониях. Также он упоминается в материалах украинской разведки, которая утверждала, что в России создали комиссию по контролю за вербовкой заключенных во главе с Олегом Польгуевым, генерал-майором и сослуживцем генерала Сергея Суровикина.

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Суровикин, в свою очередь, возглавлял Южную группировку войск, которая сыграла ключевую роль в создании штурмовых рот «Шторм Z» — проект начался осенью 2022 года. Тогда Минобороны начало вербовать заключенных из «красных колоний» — там отбывали наказание экс-силовики. В конце января 2023 года началась вербовка уже из обычных колоний, так же в формирования «Шторм».

Вместе с этим вербовкой заключенных занимался глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Первая группировка, как выяснила «Система», уехала на войну 6 июля 2022 года, а спустя чуть более полугода, в начале февраля 2023 года «Вагнер» перестал вербовать заключенных. После этого глава Генштаба Валерий Герасимов издал еще один секретный указ, который официально дал старт проекту «Шторм Z», который получил кодовое название «За СВОбоду» и был завершен в марте 2024 года.

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Кроме того, во время военного мятежа Пригожина Путин подписал закон, освобождающий россиян от уголовной ответственности в случае заключения контракта с Минобороны. С осени 2023 года заключенных стали набирать в роты «Шторм V», которые иногда называли «Витязями». Они получали «условное» освобождение за участие в войне. 

Кроме того, внутри проекта «Шторм Z» до его завершения появились экспериментальные формирования: «Шторм Гладиатор», «Черные Бушлаты» и «Акула», которые носили статус спецназа.

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