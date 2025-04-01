В парке развлечений перед мужскими писсуарами обнаружили позволяющее наблюдать за женщинами зеркало

В мужском туалете популярного тематического парка Dream World в Таиланде посетители заметили двустороннее зеркало, позволяющее мужчинам наблюдать за женщинами. Директор парка назвал конструкцию «веселым опытом для всех», пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным газеты, посетители парка, расположенного в 50 минутах езды от Бангкока, заметили в мужском туалете необычное двустороннее зеркало. С улицы оно выглядело как обычное зеркало, к которому женщины подходили поправлять прическу и макияж. Внутри туалета это выглядело как прозрачная стена, которая позволяла мужчинам, стоя у писсуара, наблюдать за женщинами и всем, что происходит снаружи.

«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?» Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих» Криминал 12 минут чтения

SCMP отмечает, что подобные зеркала обычно используются в комнатах для допросов. На их поверхность часто наносят тонкий слой металла, благодаря которому со светлой стороны зеркало выглядит обычным, а с темной — остается прозрачным.

Газета сообщает, что видео с этой конструкцией в туалете парка опубликовал пользователь под ником Internet Hall of Fame. Публикация быстро стало вирусной, набрав более 13 миллионов просмотров и тысячи комментариев. На кадрах видно, как ничего не подозревающие женщины пользуются зеркалом, в то время как мужчины наблюдают за ними сквозь стекло.

Многие пользователи раскритиковали конструкцию, назвав ее «отвратительной» и «вуайеристской». «Это не парк аттракционов, а повод для судебного иска. Тот, кто это спроектировал, срочно нуждается в терапии», — написал один из пользователей.

Другие заявляли, что дизайн выглядит «женоненавистническим и унизительным».

«Это зеркало предназначено не для женщин, чтобы смотреть на себя, а для мужчин, чтобы любоваться видом, пока они справляют нужду», — посчитал другой пользователь.

Директор парка Тават Ямкасем, в свою очередь, заявил, что подобный дизайн создает «веселый опыт для всех».

По данным Daily Mail, двустороннее зеркало впервые установили в мужском туалете парка еще в 2019 году. Неизвестно, используется ли оно до сих пор.

