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Общество

Россияне стали чаще жаловаться на задержки зарплаты

2 минуты чтения 08:58

Число обращений россиян в органы власти в связи с задержкой выплаты заработной платы значительно выросло в 2024 году. Об этом, как пишет РБК, говорится в свежем отчете Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Так, согласно документу, в прошлом году территориальные органы Роструда получили от граждан 18,4 тысячи таких обращений, что оказалось на 37,4% больше, чем в 2023 году. В этой связи в Роструде заверили, что занимаются решением данной проблемы. 

«Вопросы выплаты заработной платы, в том числе погашения задолженности, а самое главное, профилактики ее формирования, — в зоне приоритетного внимания государства», — заявили РБК в Роструде, отметив, что далеко не все поступающие обращения — это жалобы. Так, в некоторых случаях граждане якобы просят в своих обращениях разъяснений по различным вопросам, связанным с трудовыми отношениями, а также шлют собственные предложения и даже благодарности. 

По данным ведомства, основными причинами возникновения долгов по зарплате в прошлом году стали, в частности, приостановка платежей за отгруженную компаниями продукцию, отвлечение ресурсов на обслуживание займов, а также недостаток оборотных средств. В марте 2025 года представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) жаловались на рост задержек платежей со стороны контрагентов, в том числе государственных корпораций и компаний с госучастием.

Согласно отчету Роструда, в 2024 году в ведомство поступило в общей сложности  более 244 тысяч обращений от россиян. Почти 109 тысяч из них касались вопросов оплаты труда. При этом в ведомстве отметили, что за прошлый год его сотрудникам удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 500 миллионов рублей.

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