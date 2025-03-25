Депутат высмеял требование соблюдать законодательные запреты

Ведущий ток-шоу «60 минут» и депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов назвал «измельчавшей либердой» людей, которые обратили внимание, что цитирование текста «Медузы» в эфире «России 1» по российским законам считается участием в деятельности «нежелательной» организации. Также Попов отметил, что «Медуза» отредактировала заголовок репортажа Шуры Буртина о настроениях в украинском обществе. При этом для иллюстрации слов пропагандиста на экран вывели заголовок совсем другого материала издания — второй части текста Буртина.

Фото: Скабеева / Telegram

В понедельник «Агентство» заметило, что в передаче «60 минут» в течение восьми минут цитировали репортаж «Отсюда выход один — триста или двести», который был опубликован на «Медузе» 17 марта. В этом тексте журналист швейцарского издания Reportagen Шура Буртин пересказал свои разговоры с украинцами за последние два месяца.

Российские власти в январе 2023 года внесли «Медузу» в список «нежелательных организаций». Юрист Евгений Смирнов, который сотрудничает с правозащитным проектом «Первый отдел», объяснил «Агентству», что у силовиков появились основания составить на «Россию 1» административный протокол за участие в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП).

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Медиаюрист Галина Арапова сообщила «Агентству», что на практике за цитирование «нежелательных» изданий в России не наказывали — протоколы обычно составляют за репосты и активные гиперссылки. При этом Арапова отметила, что формально любая информация «нежелательных» организаций запрещена к распространению в России.

В прошлом году Евгений Попов голосовал в Госдуме в поддержку ужесточения как административной статьи о «нежелательных организациях», так и уголовной.

«Теперь требуют нас, журналистов, наказать. Красноречиво иллюстрируя истинное нутро уехавшей гоп-компании. Требуют штрафов для авторов материала на гостелевидении от Роскомнадзора. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за участие в деятельности организации, которую в России признали нежелательной, на юридических лиц накладывают штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Надо же!» — высказался Попов.

По словам пропагандиста, «Медуза» также удалила из заголовка текста фразу «Многие украинцы больше не хотят воевать». При этом на экране вместо старого заголовка текста Буртина был показан уже исправленный заголовок первого текста рядом с заголовком второго его репортажа, который вышел сегодня.

Подзаголовок текста, который «Медуза» выпустила 17 марта, выглядел так: «Многие украинцы больше не хотят воевать. Репортаж Шуры Буртина — о новом страхе перед войной, который охватил всю страну». Позднее издание исправило его таким образом: «Почему многие украинцы не хотят воевать? Репортаж Шуры Буртина — о новом страхе перед войной, который охватил всю страну».

Во второй части текста, опубликованной 25 марта, «Медуза» пояснила, что скорректировала в первом тексте подзаголовок с фразой «Многие украинцы больше не хотят воевать» из-за возмущений некоторых читателей. «Нам жаль, что мы задели чувства людей, которые находятся в невыносимых обстоятельствах, и мы приносим им свои извинения», — заявила редакция.