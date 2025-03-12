Россияне впервые обогнали компании по уплаченным налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2024 году впервые в истории собрала с граждан больше налогов, чем с юридических лиц. Это следует из отчета ФНС за прошлый год, опубликованного на сайте службы.

Согласно документу, по итогам 2024 года, поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 8,4 триллиона рублей, тогда как организации за тот же период заплатили в казну налога на прибыль лишь 8,1 триллиона рублей.

Как отмечает Frank Media, значительный рост сборов НДФЛ произошел в России на фоне значительного увеличения зарплат. Так, по данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата в России достигла отметки в 87 952 рублей, показав рост в 19,3%. При этом, согласно статистике за декабрь 2024 года, средняя зарплата россиянина с учетом премий и надбавок составила 128 665 рублей.

Издание пишет, что в декабре 2024 года зарплаты в России показали рост рекордный за последние 16 лет. Так, по сравнению с декабрем 2023 года средняя зарплата увеличилась на 21,9%. Последний раз такой рост зарплат в России фиксировался в ноябре 2008 года.

Регионами с самыми высокими средними зарплатами стали, по официальным данным, Чукотский автономный округ (184 970 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ — (163 881 рублей) и Москва (162 124 рублей).

В отличие от доходов физических лиц прибыль компаний в России в 2024 году снизилась. По данным Росстата, падение составило 0,8% для прибыльных компаний. В то же время убытки убыточных компаний выросли сразу на 37,7%.