Президент США Дональд Трамп находится под сильным влиянием Владимира Путина почти 7 лет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении Трампа и на мнение бывших правительственных чиновников. С прошлого года в его окружении есть люди с пророссийскими взглядами.

Трамп попал под влияние Путина еще летом 2018 года после саммита в Хельсинки. The Wall Street Journal сообщает, что во время него президенты двух стран несколько часов беседовали без советников. После этого Трамп начал делать пророссийские политические заявления и восхищаться «сильным» Путиным, который имеет «полный контроль над своей страной».

Главные союзники Украины Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России Политика 4 минуты чтения

Еще во время своего первого президентского срока Трамп допускал высказывания, которые вызывали недовольство парламента. Например, сразу после саммита он заявил, что больше доверяет информации о вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, которая поступает от Путина, чем данным разведки США.

Недоверие президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны Трампа, как утверждает The Wall Street Journal, тоже может быть идеей, которую внушил Путин задолго до начала полномасштабного вторжения. Трамп и его адвокат Руди Джулиани на протяжении долгого времени утверждали, что хакерские атаки во время выборов 2016 года велись с серверов на территории Украины, а от Зеленского Трамп требовал расследовать эту информацию. Журналисты называют эту теорию «необоснованной».

Также Путин во время разговоров с Трампом постоянно критиковал и оскорблял Зеленского, высмеивая его прошлый опыт работы в юмористической сфере. The Wall Street Journal также утверждает, что в 2024 Трамп постоянно общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который активно выступает против помощи Украине. Это и постоянные заявления подконтрольных России СМИ о том, что президентские выборы в США 2020 года были «украдены», значительно повлияли на взгляды Трампа.

О чем думают сторонники войны О том, что в России она никому не нужна, как и они сами Политика 5 минут чтения

Как утверждает The Wall Street Journal, сегодня Трамп окружен людьми, которые разделяют пророссийские нарративы, поддерживает контакт с Полом Манафортом, бывшим лоббистом Виктора Януковича, а также искренне считает Владимира Путина своим другом. Также собеседники журналистов отмечают, что высказывания Трампа о Канаде и Гренландии очень похожи на риторику Путина об Украине до начала войны — это может быть вызвано желанием копировать российскую геополитическую стратегию.