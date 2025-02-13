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Политика

«Яндекс» рекламирует службу в российской армии в соседних странах 

16:43 13.02.2025

Компания «Яндекс» показывает рекламу службы по контракту в странах ближнего зарубежья, сообщает «Верстка» со ссылкой на данные отчета «Яндекса». Всего такие объявления за 2024 год пользователи в России и за рубежом увидели более миллиарда раз. 

Рекламу заказывают министерство цифрового развития России, власти российских регионов и администрации муниципалитетов. При этом реклама от Минцифры помечается как «социальная» — государство не платит за ее показ. 

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Рекламу службы по контракту правительства Московской области показывали в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Беларуси, Азербайджане и других странах, где «активно пользуются сервисами “Яндекса”», отмечает «Верстка». В Бишкеке и Ташкенте ролики показывали чаще, чем во всех регионах России, кроме самой Московской области и Краснодарского края. Всего показы за рубежом составили более 20% от всех показов их рекламы. 

«Верстка» сообщает, что показы рекламы резко выросли после начала вторжения ВСУ в Курскую область — с сентября 2024 года пользователи сервисов «Яндекса» видят такие ролики в 2-3 раза чаще. Рекордным по показам стал январь 2025 года, только Минцифры разместило рекламы на 263 миллиона показов — столько же министерство показало за первые семь с половиной месяцев 2024 года.

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«Верстка» отмечает, что нарративы рекламы отличаются в зависимости от заказчика — региональные власти выносят в заголовки суммы потенциальных выплат, а Минцифры — патриотические мотивы. 

Авторы текста сообщают, что подсчитать точное количество кликов по таким рекламам невозможно, но сама она, возможно, имеет «накопительный эффект» — постоянно замечающий ее человек может начать чаще задумываться о службе в российской армии.

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