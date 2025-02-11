EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Украина и Польша отказали в помощи воевавшему за ВСУ россиянину

19:28 11.02.2025

Россиянин Альберт Макаров провел почти полтора года в легионе «Свобода России», а теперь не может покинуть миграционный центр, сообщает проект «Вот так». Украина отказала ему в политическом убежище, а Польша аналогичную заявку рассматривать отказалась. 

Макаров воевал на стороне ВСУ в 2023-2024 годах, после окончания службы планировал переехать в одну из стран Европы. Однако во время нахождения в Украине у него закончился срок действия загранпаспорта, который там заменить нельзя. 

Главные союзники Украины
Главные союзники Украины
Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России
Политика4 минуты чтения

Мужчина попытался запросить убежища в этой стране, но ему также отказали. Отказ обосновали тем, что «государство не может обеспечить ему защиту, так как в Украине идет война». Как отмечают в «Вот так», консультирующие Макарова юристы предупреждали, что отказ неизбежен. 

Россиянин не смог легально покинуть Украину и попросил политического убежища в Польше — ему отказали во въезде в страну и вернули назад в Украину без документов об отказе в предоставлении убежища или о запрете на въезд. Макаров отмечает, что консультировался с представителями Free Russia Foundation — они советовали получить временный проездной документ и запросить убежище во Франции. По мнению одного из юристов организации, Польша отказала мужчине в убежище из-за того, что его можно «квалифицировать как наемника».

Сейчас Макарова планируют депортировать в Молдову, где он сможет запросить убежище. Он опасается ехать в эту страну из-за того, что там «наверняка много сотрудников ФСБ». Макаров уверен, что в России против него заведено уголовное дело, но, как отмечают в «Вот так», мужчина не объявлен в розыск, а информацию об уголовном деле он получил от «источников в России».

О чем думают сторонники войны
О чем думают сторонники войны
О том, что в России она никому не нужна, как и они сами
Политика5 минут чтения

Макаров отмечает, что не жалеет о своем решении воевать за Украину, но уверен, что еще раз на фронт идти отказался бы: «Второй раз мне бы уже не хотелось свою жизнь так на кон ставить. Нет ощущения, что это того стоит».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования