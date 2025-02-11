Украина и Польша отказали в помощи воевавшему за ВСУ россиянину

Россиянин Альберт Макаров провел почти полтора года в легионе «Свобода России», а теперь не может покинуть миграционный центр, сообщает проект «Вот так». Украина отказала ему в политическом убежище, а Польша аналогичную заявку рассматривать отказалась.

Макаров воевал на стороне ВСУ в 2023-2024 годах, после окончания службы планировал переехать в одну из стран Европы. Однако во время нахождения в Украине у него закончился срок действия загранпаспорта, который там заменить нельзя.

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Мужчина попытался запросить убежища в этой стране, но ему также отказали. Отказ обосновали тем, что «государство не может обеспечить ему защиту, так как в Украине идет война». Как отмечают в «Вот так», консультирующие Макарова юристы предупреждали, что отказ неизбежен.

Россиянин не смог легально покинуть Украину и попросил политического убежища в Польше — ему отказали во въезде в страну и вернули назад в Украину без документов об отказе в предоставлении убежища или о запрете на въезд. Макаров отмечает, что консультировался с представителями Free Russia Foundation — они советовали получить временный проездной документ и запросить убежище во Франции. По мнению одного из юристов организации, Польша отказала мужчине в убежище из-за того, что его можно «квалифицировать как наемника».

Сейчас Макарова планируют депортировать в Молдову, где он сможет запросить убежище. Он опасается ехать в эту страну из-за того, что там «наверняка много сотрудников ФСБ». Макаров уверен, что в России против него заведено уголовное дело, но, как отмечают в «Вот так», мужчина не объявлен в розыск, а информацию об уголовном деле он получил от «источников в России».

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Макаров отмечает, что не жалеет о своем решении воевать за Украину, но уверен, что еще раз на фронт идти отказался бы: «Второй раз мне бы уже не хотелось свою жизнь так на кон ставить. Нет ощущения, что это того стоит».