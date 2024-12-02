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Общество

Чиновника оштрафовали за избиение возмутившейся из-за неубранного мусора женщины

19:07 02.12.2024

Главу Новописцовского городского поселения Георгия Гвоздева оштрафовали на 25 тысяч рублей за избиение местной жительницы Нины Кухаревой. Об этом пишет 7х7 со ссылкой на представительницу пострадавшей в суде Елены Марченко.

По словам правозащитницы, 15 октября Кухарева вышла на протест из-за строительного мусора, лежавшего на дорогах поселка и спросила Гвоздева о том, когда его уберут. Марченко утверждает, что в ответ чиновник стал оскорблять ее и пригрозил «выдернуть ноги», если она будет мешать ему рассыпать по улицам строительный мусор. 

После этого Кухарева опустила козырек кепки ему на глаза со словами «себе ноги выдерните, а мне не надо». Чиновник разозлился, вышел из машины и ударил женщину по лицу, сказала правозащитница.

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Кухарева сняла побои в районной больнице и подала на обидчика в суд. Сам чиновник вину не признал. «В беседах с жителями поселка и в показаниях следователям он утверждал, в частности, что именно Нина напала на него, ударила по голове, разбила ему губу, трясла за грудки, а он, якобы в целях самообороны, лишь махнул рукой, не попав по лицу потерпевшей. За эти шесть недель Нина не спала нормально ни одной ночи!» — написала Марченко на своей странице во «Вконтакте».   

В материалах дела оказалась запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала нападение чиновника на женщину. Это помогло доказать в суде, что заявления Гвоздева были недостоверными, добавила правозащитница.

«В то время, когда он выскочил из машины и нанес ей удар кулаком по лицу, она удалялась от его автомобиля и не демонстрировала в отношении него никаких активных движений. Таким образом, глава Новописцовского городского поселения в очередной раз продемонстрировал всем, что является записным лжецом! Нина собирается подать на него иск о защите своей чести и достоинства и взыскании компенсации за моральный вред, в чем я ее полностью поддерживаю! Заседание суда длилось почти 7 часов», — рассказала Марченко.

Суд признал чиновника виновным в избиении женщины по статье о нанесении побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Правозащитница добавила, что теперь Гвоздев будет судиться с ней самой. По ее словам, чиновника возмутили обвинения правозащитницы в том, что он «вор и лжец».

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