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Общество

Лишь 27% зарплаты останется у среднего москвича после аренды однушки

16:40 26.11.2024

Цена долгосрочной аренды в Москве составляет 73,4% от средней зарплаты, которую предлагают жителям столицы, пишет «РБК-Недвижимость». В 2023 году на аренду уходило 69% зарплаты, а в 2022 году — 62,6%. 

Так происходит потому что арендные ставки растут быстрее зарплат, которые, в свою очередь, растут «высокими темпами». По данным hh.ru, за два года средняя заработная плата выросла почти на 40%. В ноябре 2022 года она составляла чуть более 70 тысяч, а спустя два года — превысила 98 тысяч рублей. 

В то же время цена аренды однокомнатной квартиры в Москве за те же два года выросла на 63%. В ноябре 2022 года жилье в столице можно было снять примерно за 44 тысячи, а сейчас за «однушку» придется заплатить более 70 тысяч рублей. 

«Это привело к тому, что доля затрат на съем жилья в общем объеме ежемесячных доходов за два года выросла в 1,2 раза», — подчеркивает издание. 

Быстрее арендных ставок растут только ставки по рыночной ипотеке. В результате, как отмечает «РБК-Недвижимость», регулярные расходы на обслуживание жилищного кредита в Москве в пять раз превышают расходы на аренду аналогичной квартиры.

Тем не менее стоимость недвижимости в России будет снижаться из-за отмены льготной ипотеки. Так считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. 

«В среднем стоимость жилья на первичном рынке может снизиться на 10–15% от нынешнего уровня цен. Возможно, на билбордах мы увидим и более, казалось бы, привлекательные цифры — скидки в 30–40%», — сказал он «Холоду». Другие участники рынка настроены менее оптимистично и советуют не ждать обвала цен.  

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