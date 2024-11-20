Эксперт предсказал снижение цен на жилье в России впервые за долгие годы

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко в разговоре с «Холодом» предсказал снижение стоимости недвижимости в России.

«В среднем стоимость жилья на первичном рынке может снизиться на 10–15% от нынешнего уровня цен. Возможно, на билбордах мы увидим и более, казалось бы, привлекательные цифры — скидки в 30–40%. Но не думаю, что это будет реальный дисконт, скорее условный — от заранее поднятой планки. Так или иначе, цены на жилье будут снижаться. Но это, опять же, не обвал цен, а их коррекция до нормального уровня после сильного роста за минувшие несколько лет», — рассказал эксперт.

Последние четыре года цены на квартиры в России росли из-за льготной ипотеки, введенной в 2020 году. Однако в июле 2024 года ее отменили, а в октября Центральный банк повысил ключевую ставку до рекордных 21%, что сделало ипотеку недоступной для россиян. Из-за этого продажи квартир в новостройках в ипотеку в Москве сократились примерно в два раза за последний год.

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Однако не все эксперты согласны Репченко. Основатель агентства «Минаков недвижимость» Александр Минаков полагает, что их стоимость снизится только в пересчете на устойчивую зарубежную валюту. «Инфляция в целом по стране составляет 8,54%, а неофициально, думаю, выше, поэтому квартиры в рублях дешеветь не будут. Если оценивать в твердой валюте — наоборот», — говорит он. Похожее мнение озвучила риелтор Яна Мандрыкина: «Недвижимость в городах-миллионниках будет чувствовать себя примерно так же с учетом повышения ключевой ставки ЦБ на 1–2% — ожидать обвала цен я не рекомендую».

Впервые за три года цены на вторичную недвижимость перестали расти. Причины в стагнации: высокие ипотечные ставки и отсутствие покупателей с деньгами на руках, считает эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях в конце сентября составила 145,9 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись всего на 0,4% за месяц. В Москве — 336,5 тысяч рублей. В Петербурге — 220,4 тысяч рублей.