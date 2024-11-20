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Общество

Бармен подсыпала слабительное и плевала в напитки посетителям

14:02 20.11.2024

Сотрудница ресторана «Гриль Хаус» в Краснокаменске подсыпала слабительное и плевала в напитки некоторым посетителям заведения. Об этом пишет Чита.ru.

«В этом ресторане проводится акция под названием «Напиток за отзыв», так вот, эта дама придумала ему куда более удачное, по ее мнению, название «Харчок за отзыв». Раздавала направо и налево напитки по акции, как она сама выражалась: «Ненавижу халявщиков»», — заявила неназванная посетительница заведения.

Пострадавшая рассказала, что узнала о произошедшем от другой сотрудницы ресторана. По ее словам, 18 ноября она пришла в «Гриль Хаус» и заказала себе напиток. К ней подошла официантка и сообщила, что видела, как бармен плюнула в ее напиток. Она также утверждала, что попросила бармена переделать заказ, однако та стала плевать и в другие готовящиеся напитки.

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Посетительница заведения также узнала, что бармен подмешивала ей слабительное на протяжении нескольких дней. 

«Она казалась мне милой, а потом начала себе много позволять по отношению ко мне и к другим сотрудникам. Затем началось: «Видишь ее? Я постоянно ей плюю в чай». <…> Это было иногда без повода. У нас был постоянный посетитель, и ей, как выяснилось, она постоянно плевала. Об этом она говорила и другим сотрудникам», — поделилась одна из работниц заведения.

Сама бармен отрицает произошедшее и утверждает, что всего лишь шутила на эту тему. Бармен призналась только в одном случае с плевком в коктейль «Мохито». 

Владелица ресторана Ирина Кошечкина заявила, что узнав о произошедшем «в ту же минуту» уволила бармена. «Того сотрудника предупредила, что не дам вообще работать в общепите. Шок моральный. Сложная ситуация, неожиданная очень для меня», — рассказала она.

Сообщается, что пострадавшая обратилась с жалобой в прокуратуру. Наличие ее обращения подтвердил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

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