Россиянок попросили рожать больше маляров и сварщиков

Глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов заявил в эфире телеканала ОТВ, что из-за дефицита в России рабочих женщинам нужно рожать больше маляров, сварщиков и штукатуров.
По мнению Суханова, раньше потребность в представителях рабочих специальностей не была настолько острой, поскольку дефицит специалистов закрывали за счет иностранных рабочих — их доля составляла от 70% до 80%. Однако с принятием властями законов, усложняющих пребывание иностранцев в России, привлекать их к работе стало сложнее.
«В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, и маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — заявил Суханов.
В июле этого года глава фонда капремонта уже говорил о нехватке рабочей силы. Тогда он пожаловался, что в Свердловской области могут не выполнить программу по ремонту жилья из-за нехватки рабочих, и призвал россиянок рожать больше детей.
Кроме того, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил свой способ увеличения рождаемости. По его мнению, этому поспособствует ограничение продажи алкоголя несколькими часами в день в обеденное время.
«Принципиальная задача — не дать возможности приобретать алкоголь ни с утра, ни вечером после работы. <…> Чтобы прекратили напиваться. Это самые неудобные часы — обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе», — объяснил губернатор
Филимонов предложил последовать примеру Чечни, где продавать алкоголь разрешено только с восьми до 10 утра, и добавил, что там самый высокий индекс рождаемости.