EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянок попросили рожать больше маляров и сварщиков

10:38 19.11.2024

Глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов заявил в эфире телеканала ОТВ, что из-за дефицита в России рабочих женщинам нужно рожать больше маляров, сварщиков и штукатуров.

По мнению Суханова, раньше потребность в представителях рабочих специальностей не была настолько острой, поскольку дефицит специалистов закрывали за счет иностранных рабочих — их доля составляла от 70% до 80%. Однако с принятием властями законов, усложняющих пребывание иностранцев в России, привлекать их к работе стало сложнее.

«В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, и маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — заявил Суханов.

В июле этого года глава фонда капремонта уже говорил о нехватке рабочей силы. Тогда он пожаловался, что в Свердловской области могут не выполнить программу по ремонту жилья из-за нехватки рабочих, и призвал россиянок рожать больше детей.

Навальный стал христианином, не став православным до конца
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
Общество6 минут чтения

Кроме того, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил свой способ увеличения рождаемости. По его мнению, этому поспособствует ограничение продажи алкоголя несколькими часами в день в обеденное время. 

«Принципиальная задача — не дать возможности приобретать алкоголь ни с утра, ни вечером после работы. <…> Чтобы прекратили напиваться. Это самые неудобные часы — обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе», — объяснил губернатор

Филимонов предложил последовать примеру Чечни, где продавать алкоголь разрешено только с восьми до 10 утра, и добавил, что там самый высокий индекс рождаемости.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Мир
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.