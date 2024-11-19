В Москве не осталось безработных

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова заявила, что в Москве фактически отсутствуют безработные. Об она заявила во время HR-форума РБК.

«Безработица сейчас находится на исторически низком уровне. И неважно, мы измеряем ее по регистрируемой безработице или мы измеряем ее по международным стандартам, по оценкам Международной организации труда, — 0,9% уровень безработицы», — отметила чиновница.

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Александрова утверждает, что из-за отсутствия безработных в столице она даже предлагала мэру Москвы Сергею Собянину закрыть один из центров службы занятости. «Мы какое-то время [назад] пришли к мэру и говорим: «Давайте закроем, потому что больше нет в городе безработных»», — сказала Александрова.

По словам чиновницы, центр занятости Москвы трудоустраивает около 60 тысяч человек в год, но статус «безработного» уже теряет востребованность. «Никому больше не нужен статус безработного. Фактически нет ни одного человека, которому мы не можем найти работу в городе», — заявила она.

Такого потока людей, желающих получить статус «безработного», как во времена пандемии коронавируса, больше нет, отметила чиновница. По ее данным, в те годы, «безработные приходили потоком» до 400 тысяч человек в год. Позже обращающихся стало меньше — 200 тысяч человек. «Сейчас людей, которые приходят, и мы им присваиваем статус безработных с выплатой пособий, вообще нет. Может быть, на весь город есть 10 тысяч таких людей, которым необходимо присвоить такой статус, но скорее как некую льготу, которая сопровождает сам статус», — утверждает она.

Тем не менее, по ее словам, практически во всех отраслях в Москве наблюдается дефицит кадров. Чиновница сказала, что это обратная сторона низкого уровня безработицы. По данным Росстата, в сентябре уровень безработицы в среднем по России составлял 2,4%.